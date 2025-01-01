Ob Papierbelege gescannt werden oder Rechnungen per E-Mail eingehen: mit wenigen Klicks können Sie die Dokumente digital prüfen und freigeben. ELO for DATEV ermöglicht durch die Verzahnung zu den DATEV-Rechnungswesen-Programmen einen durchgängigen digitalen Prozess. Per Beleglink können Sie direkt aus dem Buchungssatz auf die Belege zugreifen
Ihre Vorteile
Produktbeschreibung
ELO for DATEV ist eine leistungsstarke DMS-Lösung, die speziell für Unternehmen entwickelt wurde, die DATEV-Software nutzen. Mit ihr vereinfachen Sie Ihre Dokumentenverwaltung, gewährleisten die Datensicherheit, steigern die Effizienz Ihrer Arbeitsprozesse und verbessern Ihre Buchhaltung.
Ergänzende Lösungen
Mit den DATEV-Rechnungswesen-Programmen sind Sie perfekt aufgestellt. Ob Finanzbuchführung oder Controlling - es gibt viele Ansatzpunkte, Ihr Unternehmen mit durchgängig digitalen Prozessen effizient zu organisieren. Auch mit der Software Ihrer Steuerberatung arbeitet die digitale DATEV-Lösung perfekt zusammen.
Hier finden Sie mehr Informationen zur Partnerlösung in Verbindung mit den DATEV-Rechnungswesen-Programmen.
Erfolgreiche Integration der E-Rechnung in die Unternehmensprozesse
Unternehmen müssen seit 1. Januar 2025 in der Lage sein, im B2B-Bereich E-Rechnungen empfangen und verarbeiten zu können. ELO for DATEV unterstützt Sie bei der E-Rechnungskonformität, vom Rechnungsempfang bis zur revisionssicheren Archivierung.
Diese Funktionen erleichtern Ihre Arbeit
Automatische Rechnungserkennung
Komfortable Rechnungsfreigabe
Maßgeschneiderte DATEV-Integration
Die Software bietet eine nahtlose Integration mit DATEV, Stamm- und Buchungsdaten sowie Dokumente können einfach zwischen den beiden Systemen ausgetauscht werden. Da die Lösung speziell für die Korrespondenz mit DATEV-Rechnungswesen-Programmen entwickelt wurde, können Sie sich auf einen durchgängigen Datenfluss verlassen.
Revisionssichere Archivierung
ELO for DATEV stellt softwareseitig sicher, dass Dokumente revisionssicher archiviert werden. Dies ist besonders wichtig für die Buchhaltung, denn für viele Dokumente gelten gesetzliche Aufbewahrungsfristen.
Einfache Suche
ELO for DATEV hat leistungsstarke Suchfunktionen, z. B. eine automatische Volltextsuche, um Dokumente schnell und einfach zu finden. Über den Beleglink am Buchungssatz gelangen Sie schnell zum Belegbild im ELO-Archiv.
Kosteneffizienz
Durch automatisierte Prozesse und weniger manuelle Aufgaben können Unternehmen Zeit und Kosten sparen.
Drei Schritte zu Ihrem Dokumentenmanagement
-
Vereinbaren Sie einen Termin mit uns
Verwenden Sie unser Kontaktformular und vereinbaren Sie ein kostenfreies Beratungsgespräch mit unserem DATEV-Fachvertrieb.
-
Wir prüfen gemeinsam Ihre Anforderungen
Ihr persönlicher DATEV-Ansprechpartner präsentiert Ihnen die Software und prüft mit Ihnen gemeinsam Ihre Anforderungen.
-
Einführung und Start
Nach der Angebots- und Konzepterstellung wird die neue Software von einem zertifizierten ELO-Businesspartner bei Ihnen vor Ort eingerichtet.
Häufige Fragen
Kann ELO for DATEV in der Cloud oder nur auf dem Server genutzt werden?
ELO for DATEV kann sowohl im Hosting (bei spezialisierten ELO Business Partnern) als auch auf Ihrem Server installiert und eingerichtet werden.
Auch mit DATEVasp ist eine Nutzung von ELO for DATEV möglich.
Was kostet ELO for DATEV?
Im persönlichen Gespräch mit unserem DATEV-Fachvertrieb erhalten Sie eine erste Preisberechnung auf Basis Ihrer Anforderungen.Ein verbindliches Angebot wird von einem ELO Business Partner individuell nach Ihren Umsetzungswünschen erstellt.
Kann mein Steuerberater auch auf die Dokumente in meinem ELO for DATEV zugreifen?
Ja, für den Zugriff auf die Belege in ELO gibt es für die Steuerkanzlei verschiedene Möglichkeiten. Sie unterscheiden sich je nach Nutzungsszenario und werden mit dem ELO-Businesspartner im Projekt besprochen.
Kann eine Verknüpfung von ELO for DATEV zur DATEV Dokumentenablage hergestellt werden?
Ja, Anwender der DATEV Dokumentenablage können sie über die bidirektionale Schnittstelle DATEVconnect Dokumentenmanagement an ELO for DATEV anbinden. Mit einem zertifizierten ELO-Businesspartner besprechen Sie Ihre individuellen Nutzungsoptionen.
Kundenstimme
-
Die Einführung von ELO for DATEV war von Anfang an gut geplant und verlief reibungslos sowie professionell. Unsere Mitarbeiter profitieren nun von voll digitalisierten und vereinfachten internen Prozessen.
Stefan Rudolph
confern Möbeltransportbetriebe GmbH
