ELO Digital Office GmbH

Mit ELO for DATEV lässt sich die Belegverarbeitung von der Archivierung bis zur Buchung in DATEV-Rechnungswesen optimieren.

Egal ob Papierbelege gescannt werden oder Rechnungen per E-Mail eingehen, mit wenigen Klicks können die Dokumente digital geprüft und freigegeben werden. ELO for DATEV ermöglicht durch die Verzahnung zu den DATEV-Rechnungswesen-Programmen einen durchgängigen und effizienten Prozess. Per Beleglink kann direkt aus dem Buchungssatz auf die Belege zugegriffen werden.