Highlights
- Intelligente und selbstlernende Erkennung von Rechnungsinhalten
- Digitaler und individueller Rechnungsfreigabeprozess
- Enge technische Verzahnung der ELO- und DATEV-Lösungen inklusive Beleglink
- Erweiterbar um ELO Business Solutions, wie z.B. Vertragsmanagement
Weitere Funktionen
- Freigabe-Workflow mit automatischer und selbstlernender Belegerkennung
- Vorkontierung und Übermittlung von Buchungsvorschlägen
- Beleglink für direkten Zugriff aus DATEV
- Beleg-Dashboard als Cockpit für alle Rechnungsdokumente und -workflows
- Document Link Connector für einen direkten Belegzugriff durch die Steuerkanzlei
- Zentrales Dokumentenarchiv
- Smarte Dokumentensuche mit OCR-Texterkennung
- Mobiler Zugriff via App und Web
- Integration für Microsoft Office 365
Schnittstellen
DATEVconnect Rechnungswesen
Allgemein
Mit DATEVconnect Rechnungswesen können Daten bidirektional zwischen Programmen der DATEV-Marktplatz Partner und den DATEV-Rechnungswesen-Programmen, der DATEV Anlagenbuchführung und DATEV Kostenrechnung ausgetauscht werden, wenn die Programme im selben Netzwerk eingesetzt werden.
Speziell bei diesem Partner
Zusammenspiel zwischen ELO for DATEV und DATEV-Rechnungswesen.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
Hilfe-Dokument: Assistent zur Einrichtung der Schnittstelle.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
E-Rechnung
Die E-Rechnung ist für inländische B2B-Umsätze seit dem 1. Januar 2025 verpflichtend. Kanzleien und Unternehmen müssen elektronische Rechnungen mit Software-Lösungen empfangen und weiterverarbeiten können. Diese Partnerlösung unterstützt folgende Funktionen und Formate im Kontext E-Rechnung:
Lösung verarbeitet E-Rechnungen
Unterstützte Formate:
- XRechnung
- ZUGFeRD 2.x
Anbindung DATEV E-Rechnungsplattform geplant
Der Partner beabsichtigt seine Lösung an die DATEV E-Rechnungsplattform anzubinden, um die kollaborativen Prozesse zwischen Unternehmen und Kanzleien optimal zu unterstützen.
Geplanter Umfang der Anbindung:
E-Rechnungen über die Plattform empfangen
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Lösung ist in Verbindung mit DATEVasp einsetzbar. Details zu den möglichen Implementierungsvarianten finden Sie hier:
https://apps.datev.de/help-center/documents/1020481
Die Lösung ist nicht in Verbindung mit DATEV-SmartIT einsetzbar.
Preis
Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
