E-Rechnung mit DATEV
Seit dem 1. Januar 2025 ist der Empfang elektronischer Rechnungen für B2B-Umsätze innerhalb des Landes verbindlich. Es ist entscheidend, dass Kanzleien und Unternehmen sich auf diese Änderung einstellen, um elektronische Rechnungen effizient verarbeiten zu können. Der erforderliche Anpassungsaufwand variiert je nach Digitalisierungsniveau. Eine frühzeitige Planung und Umstellung auf E-Rechnungen ist ratsam, um die rechtlichen Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig von den damit verbundenen Vorteilen zu profitieren. Starten Sie jetzt, um Ihre Prozesse zukunftssicher zu gestalten.
Ihr Start mit DATEV
Ihr Weg zur eigenen Kanzlei
Sie sind Steuerberaterin oder Steuerberater, Wirtschaftsprüferin oder Wirtschaftsprüfer und möchten mit DATEV starten. Modern und zukunftsorientiert, garantiert erfolgreich, Schritt für Schritt.
Zu DATEV wechseln
Sie sind Berufsträgerin oder Berufsträger mit eigener Kanzlei und möchten künftig mit DATEV arbeiten.