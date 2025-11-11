DATEV magazin - das Magazin für erfolgreiche Steuerberatungskanzleien

Den Wandel richtig steuern

Der Berufsstand ist im Umbruch, auch die Chefs kennen den genauen Weg nicht. Wie digital wollen wir sein? Und wie schnell? Doch Mandanten und Mitarbeiter verlangen Orientierung. Erfolgreiche Kanzleien müssen Führung neu denken.

Interview: "Viele kluge Schritte"

Für DATEV-Vorstand Dr. Markus Algner ist der Wandel ein gemeinsamer Weg nach vorn. Mit seinem Blick auf Digitalisierung, Kundennähe und den Wandel im Berufsstand setzt er frische Impulse für die Genossenschaft.

Mut zu haben, zahlt sich aus

Die Kanzlei Wortmann & Partner hat sich dem digitalen Wandel gestellt – mit Klarheit, Geduld und dem Vertrauen, dass Veränderung Fortschritt bedeutet – auch wenn nicht immer alles glattgeht.

Veranstaltungen für Sie

DATEV Messen & Veranstaltungen

In zahlreichen Veranstaltungsformaten können Sie DATEV und unser Produktportfolio besser kennenlernen, sich mit Berufskollegen vernetzen und sich weiterbilden. Finden Sie hier die von DATEV bundesweit veranstalteten Events.

E-Rechnung mit DATEV

Seit dem 1. Januar 2025 ist der Empfang elektronischer Rechnungen für B2B-Umsätze innerhalb des Landes verbindlich. Es ist entscheidend, dass Kanzleien und Unternehmen sich auf diese Änderung einstellen, um elektronische Rechnungen effizient verarbeiten zu können. Der erforderliche Anpassungsaufwand variiert je nach Digitalisierungsniveau. Eine frühzeitige Planung und Umstellung auf E-Rechnungen ist ratsam, um die rechtlichen Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig von den damit verbundenen Vorteilen zu profitieren. Starten Sie jetzt, um Ihre Prozesse zukunftssicher zu gestalten.

Ihr Start mit DATEV

Ihr Weg zur eigenen Kanzlei

Sie sind Steuerberaterin oder Steuerberater, Wirtschaftsprüferin oder Wirtschaftsprüfer und möchten mit DATEV starten. Modern und zukunftsorientiert, garantiert erfolgreich, Schritt für Schritt.

Zu DATEV wechseln

Sie sind Berufsträgerin oder Berufsträger mit eigener Kanzlei und möchten künftig mit DATEV arbeiten.

