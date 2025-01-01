Veranstaltungsübersicht
Nachfolgend finden Sie eine Liste mit unseren Veranstaltungen.
DATEV CoCreationCamp
Das DATEV-CoCreationCamp ist ein Barcamp mit externen Beratungsorganisationen, Consultants, Coaches, Kundinnen und Kunden, Partnerunternehmen sowie DATEV-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern zur gemeinsamen Reflexion unserer Veränderungsprozesse.
DATEV Info online
Sie möchten sich gezielt über die Programme und Dienstleistungen von DATEV informieren? Mit DATEV Info online bieten wir Ihnen hierzu ein digitales Format. Das Besondere daran: Sie bleiben vor Ort und sind online mit DATEV und Ihren Berufskolleginnen und Berufskollegen verbunden.
DATEV IT-Club
Verschaffen Sie sich einen Überblick über aktuelle DATEV-Themen und Markttrends. Gehen Sie online oder vor Ort mit DATEV und unseren Partnern in den Austausch.
DATEV KanzleiCamp
Impulse geben und gewinnen.
Der Schwerpunkt dieser Veranstaltung liegt auf aktuellen Herausforderungen in der Kanzlei-Entwicklung. Das Programm und die Themen geben Sie vor. Den Rahmen stellt DATEV - in einem flexiblen Ablauf.
Der Veranstaltungstermin für 2026 ist derzeit in Planung.
DATEV Neumitglieder-Club
Der DATEV Neumitglieder-Club richtet sich an junge Steuerberaterinnen und Steuerberater, Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mit einer neuen Mitgliedschaft bei DATEV sowie an neubestellte Berufsangehörige, die mit uns in die Selbstständigkeit starten wollen.
DATEV Sneak-Preview
In kurzen Sessions erfahren Sie von unseren Produktverantwortlichen gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus dem Außendienst, was aktuell in der Produktentwicklung passiert und welche Konzepte und Lösungen umgesetzt werden.
eXpert4future
Herzlich willkommen beim Netzwerk für digitale Kanzleiexpertinnen und Kanzleiexperten – eine Plattform zum Austausch auf Augenhöhe.
Kollegenforum
Kollegenforen sind Kanzleiveranstaltungen zu bestimmten Themen, in denen die gastgebende Kooperationskanzlei ihren Berufskollegen aufzeigt, weshalb sie bestimmte strategische Lösungen in ihrer Kanzlei einsetzt, von ihren Erfahrungen und möglichen Herausforderungen bei der Umstellung berichtet und veranschaulicht, welche Vorteile sie in ihrer Kanzlei durch den Einsatz bestimmter Lösungen erfährt.
Messen und Kongresse
Entdecken Sie DATEV auf Fachtagungen, Konferenzen, Messen und Kongressen in ganz Deutschland. Nehmen Sie an unseren Referaten und Workshops teil oder nutzen Sie die Gelegenheit, um mit unseren engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Messestand ins Gespräch zu kommen. Versäumen Sie nicht die Chance, sich direkt mit uns auszutauschen und von unserem Fachwissen zu profitieren!
Regional-Info-Tage
Die Veranstaltungstermine für die Regional-Info-Tage 2026 sind derzeit in Planung.
Veranstaltungen mit Verbänden
Besuchen Sie unsere kostenfreien Informationsveranstaltungen, die wir gemeinsam mit verschiedenen Verbänden anbieten. DATEV-Mitarbeitende sowie externe Referentinnen und Referenten sprechen über Software-Lösungen, neue Entwicklungen oder allgemeine Themen und Trends der Beratungspraxis.
Landesverband der steuerberatenden und wirtschaftsprüfenden Berufe in Bayern e. V. (LSWB)
Bei den gemeinsamen Veranstaltungen von LSWB und DATEV stehen traditionsgemäß ausgewählte berufspolitische Themen im Mittelpunkt.
Steuerberaterverband Hessen e. V.
DATEV bietet in Kooperation mit dem EDV-Arbeitskreis des Steuerberaterverbands Hessen e. V. im Rahmen gemeinsamer Informationsveranstaltungen Vorträge zu aktuellen Themen an.
