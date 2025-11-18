Das bietet Ihnen der IT-Club
- schneller und umfassender Überblick zu aktuellen DATEV-Themen und Markttrends
- Plattform zum Erfahrungsaustausch mit Kolleginnen und Kollegen
- Partnering: Direkter Austausch mit DATEV, Solution Partnern und Marktplatz Partnern
- Impulse für Ihre tägliche Arbeit
- aktiver Einbezug der Teilnehmenden mittels Echtzeitumfragen
- Teilnahme kostenfrei
Der IT-Club richtet sich an DATEV-Mitglieder und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer Kanzlei. Es sind keine Vorkenntnisse notwendig.
Termine der Herbstrunde 2025
Die Termine finden von 14:00 bis 17:00 Uhr statt, wenn nicht anders angegeben.
Online-Termine
24.11.2025 | Nord + Ost | Anmelden
- DATEV Solution Partner:
DNS-Datentechnik, Netzwerk und Systemhaus GmbH
Thema: MyDATEV Portal – der neue Arbeitsplatz für Kanzleien und Mandanten
- Connect Organisation undNetzwerk GmbH
Thema: Fit für die Wolke mit der Bestandsoptimierung Eigenorganisation
Präsenz-Termine
18.11.2025 | Düsseldorf
DATEV eG Niederlassung Düsseldorf, Willstätterstraße 60, 40549 Düsseldorf
DATEV Solution Partner: microPLAN Condika GmbH
Thema: Kommunikation neu gedacht – MyDATEV Kommunikation
19.11.2025 | Hannover
Novotel Hannover, Podbielskistraße 21–23, 30163 Hannover
DATEV Solution Partner: Comp-Pro Systemhaus GmbH (Part of GBC Group)
Thema: Notfallplan & Cyber-Sicherheit: So bleibt Ihre Kanzlei handlungsfähig
19.11.2025 | Duisburg
Haus der Unternehmer, Düsseldorfer Landstraße 7, 47249 Duisburg
DATEV Solution Partner: D-Consult J. & M. GmbH
Thema: Zukunft beginnt jetzt: MyDATEV Kanzlei live
20.11.2025 | Münster
Factory Hotel, An der Germania Brauerei 5, 48159 Münster
DATEV Solution Partner: netgo tax GmbH
Thema: Fit für die Wolke mit der Bestandsoptimierung Eigenorganisation
26.11.2025 | Köln
Leonardo Royal Köln - Am Stadtwald, Dürener Straße 287, 50935 Köln
DATEV Solution Partner: Niedling & Partner GmbH
Thema: PARTNERasp supportet Cyber-Versicherung und Ausblick auf Cloud-Security
27.11.2025 | Leipzig
Leipzig Marriott Hotel, Am Hallischen Tor 1, 04109 Leipzig
DATEV Solution Partner: DNS-Datentechnik, Netzwerk und Systemhaus GmbH
Thema: MyDATEV Portal – der neue Arbeitsplatz für Kanzleien und Mandanten
27.11.2025 | Frankfurt
DATEV eG Niederlassung Frankfurt, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt
DATEV Solution Partner: Niedling & Partner GmbH
Thema: PARTNERasp supportet Cyber-Versicherung und Ausblick auf Cloud-Security
Agenda
Hier stehen Ihnen die Agenda und die Unterlagen zur aktuellen Herbstrunde zur Verfügung.
Rückblick als Videopodcast
Im obigen Videopodcast bekommen Sie die wichtigsten Inhalte und Fragen aus der letzten Frühjahrsrunde kompakt zusammengefasst in rund 19 Minuten präsentiert:
- Cloud-Strategie (ab 0:50 min.)
- FIBU der Zukunft (ab 4:33 min.)
- MyDATEV Kanzlei (ab 9:41 min.)
- Benutzerlizenz (ab 13:44 min.)
- KI bei DATEV (ab 14:13 min.)
- Zusammenfassung (ab 18:30 min.)