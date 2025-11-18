Anmeldung (für Präsenz-Termine)

18.11.2025 | Düsseldorf



DATEV eG Niederlassung Düsseldorf, Willstätterstraße 60, 40549 Düsseldorf

DATEV Solution Partner: microPLAN Condika GmbH

Thema: Kommunikation neu gedacht – MyDATEV Kommunikation

19.11.2025 | Hannover

Novotel Hannover, Podbielskistraße 21–23, 30163 Hannover

DATEV Solution Partner: Comp-Pro Systemhaus GmbH (Part of GBC Group)

Thema: Notfallplan & Cyber-Sicherheit: So bleibt Ihre Kanzlei handlungsfähig

19.11.2025 | Duisburg

Haus der Unternehmer, Düsseldorfer Landstraße 7, 47249 Duisburg

DATEV Solution Partner: D-Consult J. & M. GmbH

Thema: Zukunft beginnt jetzt: MyDATEV Kanzlei live

20.11.2025 | Münster

Factory Hotel, An der Germania Brauerei 5, 48159 Münster

DATEV Solution Partner: netgo tax GmbH

Thema: Fit für die Wolke mit der Bestandsoptimierung Eigenorganisation

26.11.2025 | Köln

Leonardo Royal Köln - Am Stadtwald, Dürener Straße 287, 50935 Köln

DATEV Solution Partner: Niedling & Partner GmbH

Thema: PARTNERasp supportet Cyber-Versicherung und Ausblick auf Cloud-Security

27.11.2025 | Leipzig

Leipzig Marriott Hotel, Am Hallischen Tor 1, 04109 Leipzig

DATEV Solution Partner: DNS-Datentechnik, Netzwerk und Systemhaus GmbH

Thema: MyDATEV Portal – der neue Arbeitsplatz für Kanzleien und Mandanten

27.11.2025 | Frankfurt

DATEV eG Niederlassung Frankfurt, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt

DATEV Solution Partner: Niedling & Partner GmbH

Thema: PARTNERasp supportet Cyber-Versicherung und Ausblick auf Cloud-Security

