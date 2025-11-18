Das bietet Ihnen der IT-Club

  • schneller und umfassender Überblick zu aktuellen DATEV-Themen und Markttrends
  • Plattform zum Erfahrungsaustausch mit Kolleginnen und Kollegen
  • Partnering: Direkter Austausch mit DATEV, Solution Partnern und Marktplatz Partnern
  • Impulse für Ihre tägliche Arbeit
  • aktiver Einbezug der Teilnehmenden mittels Echtzeitumfragen
  • Teilnahme kostenfrei

Der IT-Club richtet sich an DATEV-Mitglieder und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer Kanzlei. Es sind keine Vorkenntnisse notwendig.

Einblicke und Stimmen zum DATEV IT-Club

Termine der Herbstrunde 2025

Die Termine finden von 14:00 bis 17:00 Uhr statt, wenn nicht anders angegeben.

Online-Termine

24.11.2025 | Nord + Ost | Anmelden

  • DATEV Solution Partner:
    DNS-Datentechnik, Netzwerk und Systemhaus GmbH
    Thema: MyDATEV Portal – der neue Arbeitsplatz für Kanzleien und Mandanten
  • Connect Organisation undNetzwerk GmbH
    Thema: Fit für die Wolke mit der Bestandsoptimierung Eigenorganisation

Präsenz-Termine

Anmeldung (für Präsenz-Termine) 

 

18.11.2025 | Düsseldorf

DATEV eG Niederlassung Düsseldorf, Willstätterstraße 60, 40549 Düsseldorf

DATEV Solution Partner: microPLAN Condika GmbH
Thema: Kommunikation neu gedacht – MyDATEV Kommunikation

 

19.11.2025 | Hannover

Novotel Hannover, Podbielskistraße 21–23, 30163 Hannover

DATEV Solution Partner: Comp-Pro Systemhaus GmbH (Part of GBC Group)
Thema: Notfallplan & Cyber-Sicherheit: So bleibt Ihre Kanzlei handlungsfähig

 

19.11.2025 | Duisburg

Haus der Unternehmer, Düsseldorfer Landstraße 7, 47249 Duisburg

DATEV Solution Partner: D-Consult J. & M. GmbH
Thema: Zukunft beginnt jetzt: MyDATEV Kanzlei live

 

20.11.2025 | Münster

Factory Hotel, An der Germania Brauerei 5, 48159 Münster

DATEV Solution Partner: netgo tax GmbH
Thema: Fit für die Wolke mit der Bestandsoptimierung Eigenorganisation

 

26.11.2025 | Köln

Leonardo Royal Köln - Am Stadtwald, Dürener Straße 287, 50935 Köln

DATEV Solution Partner: Niedling & Partner GmbH
Thema: PARTNERasp supportet Cyber-Versicherung und Ausblick auf Cloud-Security

 

27.11.2025 | Leipzig

Leipzig Marriott Hotel, Am Hallischen Tor 1, 04109 Leipzig

DATEV Solution Partner: DNS-Datentechnik, Netzwerk und Systemhaus GmbH
Thema: MyDATEV Portal – der neue Arbeitsplatz für Kanzleien und Mandanten

 

27.11.2025 | Frankfurt

DATEV eG Niederlassung Frankfurt, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt

DATEV Solution Partner: Niedling & Partner GmbH
Thema: PARTNERasp supportet Cyber-Versicherung und Ausblick auf Cloud-Security

 

Anmeldung (für Präsenz-Termine) 

Rückblick als Videopodcast

Im obigen Videopodcast bekommen Sie die wichtigsten Inhalte und Fragen aus der letzten Frühjahrsrunde kompakt zusammengefasst in rund 19 Minuten präsentiert:

  • Cloud-Strategie (ab 0:50 min.)
  • FIBU der Zukunft (ab 4:33 min.)
  • MyDATEV Kanzlei (ab 9:41 min.)
  • Benutzerlizenz (ab 13:44 min.)
  • KI bei DATEV (ab 14:13 min.)
  • Zusammenfassung (ab 18:30 min.)