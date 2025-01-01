DATEV-Community
Über die DATEV-Community können Sie sich zu den IT-Club-Themen mit anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern austauschen.
DATEV-Community zum IT-Club
Veranstaltungen
Veranstaltungen zu Schnittstellen (DATEV-Cloud-Services), Marktplatz Partnern, Tipps aus der Praxis und zu vielen weiteren Themen.
DATEV Info online: Übersicht aller Termine
DATEV Info online: Fit für die Zukunft im Rechnungswesen – Automatisierungsservice Rechnungen
DATEV Info online: EÜR mit OPOS-Buchführung – Wie Sie Ihre Kanzlei zukunftssicher aufstellen!
DATEV Info online: Neue Cloud-Lösungen zur Unterstützung des Buchführungsprozesses
DATEV Info online: Zukunftssichere Kanzlei: Chancen in der Cloud durch Kooperation & Automatisierung
DATEV Info online: DATEV-Datenservices: Schnittstellen im Rechnungswesen und der Personalwirtschaft
DATEV Info online: Einführung und Anwendungsszenarien zur KI@DATEV
Informationsplattform zur Pilotierung von DATEV-Software
Thema: MyDATEV
MyDATEV
Übersicht der DATEV-Cloud-Lösungen
Portfolioentwicklung bei DATEV
Darum gehen wir in die Cloud, FAQs, Video, weiterführende Informationen.
heute hybrid, morgen in die Cloud
weitere Informationen zur Portfolioentwicklung
Produkt-Highlights und neue Lösungen für 2025
Information über Programmänderungen und -neuerungen sowie Software-Updates
DATEV Basisdaten online
Wichtiges Bindeglied zwischen On-Premises-Programmen und DATEV-Cloud-Anwendungen!
DATEV Copilot (Arbeitstitel)
erste Funktionen nutzbar über die DATEV KI-Werkstatt (DATEV GPT, Erweiterungen)
Schulungsangebot
Zusammenarbeit neu denken – Kollaboration mit Mandanten gestalten
MyDATEV für Ihre Mandantinnen und Mandanten
Einfach und sicher an einem Ort zusammenarbeiten