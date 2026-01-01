In diesem Bereich informieren wir Sie über aktuelle Betrugsvarianten im DATEV-Kontext und wie Sie diese abwehren und melden können, wenn Sie selbst betroffen sind. Sie finden hier eine Auflistung wichtiger Vorkehrungen zum Schutz Ihres Unternehmens, sowie Empfehlungen für den Ernstfall. Außerdem stellen wir Ihnen Hilfsangebote von DATEV vor und verweisen auf entscheidende Informationen des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).
Informieren Sie sich über aktuelle Betrugsvarianten, die im Zusammenhang mit DATEV auftreten, und sensibilisieren Sie sich, Ihre Mitarbeitenden sowie Ihre Mandanten.
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Cyberkriminelle nutzen neben technischen Schwachstellen immer öfter das Einfallstor Mensch. Wie Sie Social Engineering als solches erkennen und sich schützen können, erfahren Sie hier.
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Hinweise des Bundesamtes für die Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Angebote von DATEV und wie Sie sich richtig verhalten, wenn Sie in eine Betrugsfalle getappt sind.
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