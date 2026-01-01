In diesem Bereich informieren wir Sie über aktuelle Betrugsvarianten im DATEV-Kontext und wie Sie diese abwehren und melden können, wenn Sie selbst betroffen sind. Sie finden hier eine Auflistung wichtiger Vorkehrungen zum Schutz Ihres Unternehmens, sowie Empfehlungen für den Ernstfall. Außerdem stellen wir Ihnen Hilfsangebote von DATEV vor und verweisen auf entscheidende Informationen des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).