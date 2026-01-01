Fernbetreuung online ist nur auf Systemen mit Internetzugang einsetzbar. Sie benötigen außerdem die Berechtigung zum Datei-Download.

Hinweis: Starten Sie Fernbetreuung online nur nach Aufforderung Ihres Service-Mitarbeiters bei DATEV.

Je nach eingesetztem Betriebssystem gibt es zwei Varianten. Fernbetreuung online für Windows-Rechner und Fernbetreuung online für macOS für Mac-Rechner.