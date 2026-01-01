Funktionsweise der Fernbetreuung online
Fernbetreuung online ist nur auf Systemen mit Internetzugang einsetzbar. Sie benötigen außerdem die Berechtigung zum Datei-Download.
Hinweis: Starten Sie Fernbetreuung online nur nach Aufforderung Ihres Service-Mitarbeiters bei DATEV.
Je nach eingesetztem Betriebssystem gibt es zwei Varianten. Fernbetreuung online für Windows-Rechner und Fernbetreuung online für macOS für Mac-Rechner.
Fernbetreuung online
Im Problemfall können Sie einem Programmspezialisten der DATEV direkten Zugriff auf Ihren PC ermöglichen. Der Fernbetreuungs-Zugang erfolgt dabei über eine verschlüsselte Internetverbindung.
Fernbetreuung online für macOS
Im Problemfall können Sie einem Programmspezialisten der DATEV direkten Zugriff auf Ihren Mac ermöglichen. Der Fernbetreuungs-Zugang erfolgt dabei über eine verschlüsselte Internetverbindung.