Der DATEV Fördermittel-Check manövriert Sie zuverlässig durch den Fördermitteldschungel. Mit wenigen Eingaben finden Sie aus ca. 1.500 Fördermitteln die Passenden für Ihre Mandanten. Sie profitieren von redaktionell kuratierten Informationen rund um die jeweiligen Fördermittel. Nutzerfreundliche Suchmechanismen und prozessunterstützende Funktionen helfen Ihnen dabei, schnell ans Ziel zu gelangen.