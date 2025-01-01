DATEV Fördermittel-Check
- DATEV-Cloud-Lösung
- Einfacher und intuitiver Einstieg in die Fördermittelrecherche
- Effiziente Beratung durch geringere Recherchezeit
- Mehr Förderungspotenzial für Mandanten bei Investitionen oder Liquiditätsengpässen ausschöpfen
- Mehr Mandantenzufriedenheit durch eine effektive Fördermittelberatung
Beschreibung
Der DATEV Fördermittel-Check manövriert Sie zuverlässig durch den Fördermitteldschungel. Mit wenigen Eingaben finden Sie aus ca. 1.500 Fördermitteln die Passenden für Ihre Mandanten. Sie profitieren von redaktionell kuratierten Informationen rund um die jeweiligen Fördermittel. Nutzerfreundliche Suchmechanismen und prozessunterstützende Funktionen helfen Ihnen dabei, schnell ans Ziel zu gelangen.
Voraussetzungen für die Nutzung des DATEV Fördermittel-Checks
1. Zuordnung der Lizenzen in DATEV Lizenzverwaltung online nach Bestellausführung
2. Aufruf des Programms über:
-
DATEV Arbeitsplatz
-
MyDATEV | MyDATEV Portal
-
Leistungen
Vorteile
-
Recherche nach Fördermitteln der Wirtschaftsförderung und Baufinanzierung für gewerbliche Mandanten mittels Rechercheassistenten
-
Suchassistent zur Baufinanzierung für Privatpersonen
-
Volltextsuche: Fördermittel anhand von Stichwörtern finden
-
Redaktionell kuratierte Informationen zu ca. 1.500 Fördermitteln des Bunds, der Bundesländer und der Europäischen Union
-
Originaldokumente und weiterführende Informationen der Fördergeber als PDF-Export für Sie oder Ihre Mandanten
-
Information zu neu hinzugefügten Fördermitteln (täglich aktualisiert)
-
Speichern von Favoriten
-
Integration der Mandanten-Stammdaten aus Basisdaten online