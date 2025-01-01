Eine Partnerschaft mit vielen Vorteilen

Ganz gleich, ob Sie bereits digital aufgestellt sind oder noch am Anfang stehen: Dank offener Schnittstellen der DATEV-Lösungen können Sie HR-Lösungen der DATEV-Marktpartner jederzeit ohne Medienbrüche individuell anbinden und sind damit für die Zukunft bestens aufgestellt.

  • Durchgängige HR-Prozesse

Neben der Kompetenz im Bereich Lohn und Gehalt bietet DATEV eigene und Partner-Lösungen mit Schnittstellen für den HR-Bereich an, die den gesamten HR-Prozess vom Recruiting bis hin zum Offboarding unterstützen und vernetzen.

  • Modulare Skalierbarkeit

Das Leistungsangebot von DATEV lässt sich modular an die individuellen Anforderungen des Unternehmens anpassen und bedarfsgerecht skalieren. Die leistungsfähigen DATEV-Schnittstellen ermöglichen eine optimale Anbindung von Programmen unterschiedlichster Anbieter.

  • Hohe Flexibilität

Sie haben individuelle Wünsche und Anforderungen? Wir bieten Ihnen verschiedene Software-Lösungen zur Wahl. Außerdem können Sie entscheiden, ob Sie mit einer Cloud- oder einer On-Premises-Lösung arbeiten möchten.

DATEV - mehr als Lohn- und Gehaltsabrechnung...

Tarife abrechnen Öffentlicher Dienst Soziale Einrichtungen Digitale Ausgabe Brutto-/Netto Abrechnung On- und Offboarding-Prozesse
Kundenstimmen

    Unser Ansprechpartner bei DATEV hat ein hohes Fachwissen und ist auch in branchenspezifischen Angelegenheiten gut informiert.

    Ute Roeder
    AWO Kreisverband Augsburg-Stadt e.V.
    Gesetzliche Aktualität, automatische Datenübermittlung, Bescheinigungen und Auswertungen - bei LODAS comfort ist der Name Programm.

    Florian Lemberg
    Fraport Security Services GmbH
    Wir können DATEV uneingeschränkt weiterempfehlen. Das stets aktuelle Programm ermöglicht uns eine sichere und fehlerfreie Abrechnung - das überzeugt uns bereits seit über 20 Jahren.

    Ariane Durian
    CONNECT Personal-Service GmbH
werden monatlich mit DATEV-Payroll Software abgerechnet
ISO 27001 zertifiziert
Deutsches Rechenzentrum
ELStAM kompatibel - kein dakota notwendig