Eine Partnerschaft mit vielen Vorteilen
Ganz gleich, ob Sie bereits digital aufgestellt sind oder noch am Anfang stehen: Dank offener Schnittstellen der DATEV-Lösungen können Sie HR-Lösungen der DATEV-Marktpartner jederzeit ohne Medienbrüche individuell anbinden und sind damit für die Zukunft bestens aufgestellt.
- Durchgängige HR-Prozesse
Neben der Kompetenz im Bereich Lohn und Gehalt bietet DATEV eigene und Partner-Lösungen mit Schnittstellen für den HR-Bereich an, die den gesamten HR-Prozess vom Recruiting bis hin zum Offboarding unterstützen und vernetzen.
- Modulare Skalierbarkeit
Das Leistungsangebot von DATEV lässt sich modular an die individuellen Anforderungen des Unternehmens anpassen und bedarfsgerecht skalieren. Die leistungsfähigen DATEV-Schnittstellen ermöglichen eine optimale Anbindung von Programmen unterschiedlichster Anbieter.
- Hohe Flexibilität
Sie haben individuelle Wünsche und Anforderungen? Wir bieten Ihnen verschiedene Software-Lösungen zur Wahl. Außerdem können Sie entscheiden, ob Sie mit einer Cloud- oder einer On-Premises-Lösung arbeiten möchten.
DATEV - mehr als Lohn- und Gehaltsabrechnung...
Kundenstimmen
Unser Ansprechpartner bei DATEV hat ein hohes Fachwissen und ist auch in branchenspezifischen Angelegenheiten gut informiert.
Ute Roeder
AWO Kreisverband Augsburg-Stadt e.V.
Gesetzliche Aktualität, automatische Datenübermittlung, Bescheinigungen und Auswertungen - bei LODAS comfort ist der Name Programm.
Florian Lemberg
Fraport Security Services GmbH
Wir können DATEV uneingeschränkt weiterempfehlen. Das stets aktuelle Programm ermöglicht uns eine sichere und fehlerfreie Abrechnung - das überzeugt uns bereits seit über 20 Jahren.
Ariane Durian
CONNECT Personal-Service GmbH