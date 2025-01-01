Alle Daten für Ihre Steuer-, Gebühren- und Abgabenbescheide erfassen, ändern und verwalten Sie mit DATEV Kommunale Abgabe. Satzungen, Geschäftsbedingungen oder Nutzungsordnungen werden optimal im Programm abgebildet – ganz flexibel über variable Tarife und Formeln, mit und ohne Preisstaffel. Nach der aktuellen Gebührensatzung werden die Zahllasten berechnet, die Bescheide erstellt sowie Erst- und Änderungsbescheide archiviert. Anschließend können Sie Bescheide und Rechnungen nach Wunsch vor Ort in der Verwaltung drucken und versenden – oder ganz komfortabel über das DATEV-Rechenzentrum. Sind die Bescheide erstellt, werden die Sollstellungen und Erlösbuchungen an das Rechnungswesen übergeben.
Ihre Vorteile
Sicherer Softwarewechsel
Mit DATEV sind Sie bestens aufgestellt – auch bei der Einführung einer neuen Software. Denn beim Wechsel zählt vor allem eines: ein reibungsloser Übergang. Und der zeigt sich in einer sicheren und präzisen Übernahme der vorhandenen Daten. Die Migration Ihrer Veranlagungsdaten aus dem Altsystem in DATEV Kommunale Abgabe erfolgt mittels zweistufigem Übernahmekonzept zum Jahreswechsel.