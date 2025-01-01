Alle Daten für Ihre Steuer-, Gebühren- und Abgabenbescheide erfassen, ändern und verwalten Sie mit DATEV Kommunale Abgabe. Satzungen,  Geschäftsbedingungen oder Nutzungsordnungen werden optimal im Programm abgebildet – ganz flexibel über variable Tarife und Formeln, mit und ohne Preisstaffel. Nach der aktuellen Gebührensatzung werden die Zahllasten berechnet, die Bescheide erstellt sowie Erst- und Änderungsbescheide archiviert. Anschließend können Sie Bescheide und Rechnungen nach Wunsch vor Ort in der Verwaltung drucken und versenden – oder ganz komfortabel über das DATEV-Rechenzentrum. Sind die Bescheide erstellt, werden die Sollstellungen und Erlösbuchungen an das Rechnungswesen übergeben.

Ihre Vorteile

  • Komfortable Abrechnung

    von Steuern, Gebühren und Beiträgen

  • Individuelle Bescheide

    Einzel- oder Sammelbescheide, sowie Individuelle  Bescheidlayouts

  • Durchgängiger Prozess

     Übergabe der Forderungsbuchungen an das Rechnungswesen

Sicherer Softwarewechsel

Mit DATEV sind Sie bestens aufgestellt – auch bei der Einführung einer neuen Software. Denn beim Wechsel zählt vor allem eines: ein reibungsloser Übergang. Und der zeigt sich in einer sicheren und präzisen Übernahme der vorhandenen Daten. Die Migration Ihrer Veranlagungsdaten aus dem Altsystem in DATEV Kommunale Abgabe erfolgt mittels zweistufigem Übernahmekonzept zum Jahreswechsel

Runden Sie Ihren Prozess ab

Clever kommunizieren mit dem Zusatzmodul Korrespondenz
Um Ihnen die Kommunikation mit Bürgern oder Kunden zu erleichtern, unterstützt Sie das Zusatzmodul Korrespondenz. So können Sie ganz auf Ihren Bedarf zugeschnittene Einzel- oder Serienbriefe sowie E-Mails erstellen – und das einfach, schnell und in einem durchgängig digitalen Prozess.
Entlastung rund um die Grundsteuer
Die DATEV-Cloud-Anwendung DATEV Messbescheidverwaltung bietet Kommunen die Möglichkeit, die von der Finanzverwaltung bereitgestellten Messbescheiddaten für die Veranlagungsjahre ab 2025 sicher in die DATEV-Cloud hochzuladen, zugriffssicher und zentral zu speichern und übersichtlich darzustellen.

Messbescheidverwaltung

Mit uns bestens vorbereitet auf die Grundsteuerreform
Messbescheiddaten für Veranlagungsjahre ab 2025 sicher aufbewahren und verwalten? So geht das mit DATEV Messbescheidverwaltung.