Alle Daten für Ihre Steuer-, Gebühren- und Abgabenbescheide erfassen, ändern und verwalten Sie mit DATEV Kommunale Abgabe. Satzungen, Geschäftsbedingungen oder Nutzungsordnungen werden optimal im Programm abgebildet – ganz flexibel über variable Tarife und Formeln, mit und ohne Preisstaffel. Nach der aktuellen Gebührensatzung werden die Zahllasten berechnet, die Bescheide erstellt sowie Erst- und Änderungsbescheide archiviert. Anschließend können Sie Bescheide und Rechnungen nach Wunsch vor Ort in der Verwaltung drucken und versenden – oder ganz komfortabel über das DATEV-Rechenzentrum. Sind die Bescheide erstellt, werden die Sollstellungen und Erlösbuchungen an das Rechnungswesen übergeben.

