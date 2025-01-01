DATEV überzeugt
Eine neue Haushaltsführung forderte neue Wege – auch bei der Professionalität der Software. Der Umstieg war eine gute Entscheidung.
Thomas Kunzmann
Lauter-Bernsbach
DATEV bietet für die Fremdenverkehrs- und Jahreskurabgabe sowie für die Abrechnung der Nutzungsentgelte eine Lösung aus einer Hand, mit der wir den Bearbeitungsaufwand erheblich verringern konnten und jederzeit auskunftsfähig sind.
Jana Simon
Ostseebad Göhren
Trotz zahlreicher Herausforderungen ist die Umstellung innerhalb kurzer Zeit gelungen. Offene Fragestellungen wurden durch unsere Ansprechpartner bei DATEV kompetent beantwortet.
Christoph Karl
Ludwig-Maximilians-Universität München
Mit DATEV sind wir sehr zufrieden. Dank der guten Benutzerführung und der modernen Oberflächen können wir schnell und sicher arbeiten. Alle wichtigen Anforderungen sind erfüllt.
Tobias Kasper
Kommunale Servicebetriebe Recklinghausen
