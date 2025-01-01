Themen im Fokus

Wir präsentieren Ihnen die aktuellsten Themen und Trends aus der digitalen Welt des Public Sectors. Bleiben Sie informiert und erfahren Sie, was aktuell im Fokus steht – alles rund um DATEV.

Finanzwesen & Controlling

DATEV ist seit fast 60 Jahren der führende IT-Spezialist für die steuerberatenden Berufe und setzt Maßstäbe für effiziente Buchführung und betriebswirtschaftliche Software. Profitieren auch Sie bei Ihrer täglichen Arbeit von diesem Know-how!

Lohn & Personal

Entdecken Sie das Software-Angebot von DATEV für alle Tätigkeitsfelder rund um das Thema Personal. Wählen Sie aus frei kombinierbaren, untereinander vernetzten Lösungen.

Leistungen im DATEV-Rechenzentrum

Als zertifizierter Experte für Cloud-Sourcing sowie Digital- und Printlösungen stehen wir für den Schutz Ihrer vertraulichen Daten und höchste Sicherheitsstandards.