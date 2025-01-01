Lösungen, die verbinden
Unser Portfolio umfasst Produkte, Services und Plattformen für die digitale Zusammenarbeit – von der Kanzlei bis ins Unternehmen. Dabei setzen wir auf Qualität, Datenschutz und nachhaltige Weiterentwicklung.
Ein System für alle Aufgaben - das Portfolio im Überblick
Portfolioentwicklung - der Weg in die Cloud
Innovation als Prinzip - DATEV wird in den nächsten Jahren das Cloud-Angebot konsequent ausbauen und stetig um neue Cloud-Anwendungen und -Services ergänzen. So entwickelt DATEV das Portfolio kontinuierlich weiter entlang technologischer Trends und gesetzlicher Anforderungen.
- Stabilität & Kontinuität
Alle Entwicklungen bauen auf der vertrauten DATEV-Logik auf
- Offenheit & Integration
Schnittstellen zu Drittanbietern über die DATEV-Plattform
- Zukunftsfähigkeit
Cloud-first, mobil nutzbar, modular erweiterbar
Ein Portfolio, das mitdenkt
Das DATEV-Portfolio ist mehr als eine Produktsammlung. Es ist ein digitales Ökosystem, das gezielt auf die Bedürfnisse des steuerberatenden Berufsstands, von Unternehmen und Institutionen abgestimmt ist.
Was das bedeutet?
- Nicht nur Software, sondern vernetzte Lösungen, die miteinander sprechen.
- Nicht nur Technik, sondern fachliche Intelligenz, die den Berufsalltag versteht.
- Nicht nur Tools, sondern eine Plattform, auf der Kanzleien, Mandanten und Partner sicher und effizient zusammenarbeiten können.
DATEV-Rechenzentrum – Die sichere Plattform für Zusammenarbeit
Das DATEV-Rechenzentrum ist die technologische Basis vieler Lösungen sicher, leistungsstark und vollständig in Deutschland gehostet. Es gewährleistet höchste Datenschutzstandards und sorgt für eine stabile, effiziente Datenverarbeitung in der Cloud.
Mit dem Umbau zur Cloud Native-Infrastruktur wird das Rechenzentrum zur modernen Plattform für skalierbare, offene und zukunftsfähige Anwendungen – als Rückgrat der digitalen Zusammenarbeit von Kanzleien, Unternehmen und Institutionen.
Digital Print & Solution Center – Druck. Versand. Vertrauen.
Von der Lohnabrechnung bis zum Steuerbescheid – DATEV übernimmt Druck, Kuvertierung und Versand – rechtskonform, datensicher und termingerecht.
Ihre Vorteile:
Weiterführende Informationen
Das DATEV Digital & Print Solution Center (DPSC) bietet klassische Printprodukte und moderne Digital-Lösungen für Mitglieder und ihre Mandantinnen und Mandanten sowie für Unternehmen aus allen Branchen.