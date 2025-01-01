Dummy

Lösungen, die verbinden

Unser Portfolio umfasst Produkte, Services und Plattformen für die digitale Zusammenarbeit – von der Kanzlei bis ins Unternehmen. Dabei setzen wir auf Qualität, Datenschutz und nachhaltige Weiterentwicklung.

Ein System für alle Aufgaben - das Portfolio im Überblick

Die DATEV-Lösungen orientieren sich an den typischen Aufgaben und Herausforderungen in der Kanzlei- und Unternehmenspraxis:

  • Rechnungswesen & Buchführung

    Digitale Finanzbuchführung mit durchgängigen Prozessen zwischen Kanzlei und Mandant

  • Lohn & Personal

    Lohn- und Gehaltsabrechnung mit automatisierten Abläufen und umfassender Personalverwaltung

  • Steuern & Jahresabschluss

    Effiziente Erstellung von Steuererklärungen, Bilanzen und E-Bilanzen – immer
    gesetzeskonform

  • Kanzleiorganisation & Kommunikation

    Tools für Mandatsverwaltung, Dokumentenmanagement, Zeiterfassung und interne Abläufe

  • Unternehmenslösungen

    Anwendungen für Unternehmen in enger Anbindung an steuerliche Berater:innen (z. B. Auftragswesen, Kostenrechnung)

  • Branchen- und Speziallösungen

    Ergänzende Angebote für den öffentlichen Sektor, Vereine, Kommunen und weitere Zielgruppen

Portfolioentwicklung - der Weg in die Cloud

Innovation als Prinzip - DATEV wird in den nächsten Jahren das Cloud-Angebot konsequent ausbauen und stetig um neue Cloud-Anwendungen und -Services ergänzen. So entwickelt DATEV das Portfolio kontinuierlich weiter entlang technologischer Trends und gesetzlicher Anforderungen.

 

  • Stabilität & Kontinuität
    Alle Entwicklungen bauen auf der vertrauten DATEV-Logik auf
  • Offenheit & Integration
    Schnittstellen zu Drittanbietern über die DATEV-Plattform
  • Zukunftsfähigkeit
    Cloud-first, mobil nutzbar, modular erweiterbar
Kommt mit in die Zukunft
Ein Portfolio, das mitdenkt

Das DATEV-Portfolio ist mehr als eine Produktsammlung. Es ist ein digitales Ökosystem, das gezielt auf die Bedürfnisse des steuerberatenden Berufsstands, von Unternehmen und Institutionen abgestimmt ist.

Was das bedeutet?

  • Nicht nur Software, sondern vernetzte Lösungen, die miteinander sprechen.
  • Nicht nur Technik, sondern fachliche Intelligenz, die den Berufsalltag versteht.
  • Nicht nur Tools, sondern eine Plattform, auf der Kanzleien, Mandanten und Partner sicher und effizient zusammenarbeiten können.
Das digitale DATEV Ökosystem
DATEV-Rechenzentrum – Die sichere Plattform für Zusammenarbeit

Das DATEV-Rechenzentrum ist die technologische Basis vieler Lösungen  sicher, leistungsstark und vollständig in Deutschland gehostet. Es gewährleistet höchste Datenschutzstandards und sorgt für eine stabile, effiziente Datenverarbeitung in der Cloud.

Mit dem Umbau zur Cloud Native-Infrastruktur wird das Rechenzentrum zur modernen Plattform für skalierbare, offene und zukunftsfähige Anwendungen – als Rückgrat der digitalen Zusammenarbeit von Kanzleien, Unternehmen und Institutionen.

Zum DATEV-Rechenzentrum

Digital Print & Solution Center – Druck. Versand. Vertrauen.

Im Digtal Print & Solution Center in Nürnberg laufen Millionen sensibler Dokumente sicher und zuverlässig durch hochautomatisierte Prozesse.

Von der Lohnabrechnung bis zum Steuerbescheid – DATEV übernimmt Druck, Kuvertierung und Versand – rechtskonform, datensicher und termingerecht.

Ihre Vorteile:

  • Kundenorientiert

    Effiziente Entlastung Ihrer Kanzlei oder Ihres Unternehmens

  • Durchgängiger Workflow

    Verarbeitung direkt aus der DATEV-Software

  • Sicher

    DSGVO-konforme Handhabung personenbezogener Daten

  • Technisch up to date

    Hochverfügbarer Betrieb mit modernster Technik

Weiterführende Informationen

Das DATEV Digital & Print Solution Center (DPSC) bietet klassische Printprodukte und moderne Digital-Lösungen für Mitglieder und ihre Mandantinnen und Mandanten sowie für Unternehmen aus allen Branchen.

Zum Digital & Print Solution Center