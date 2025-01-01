Kanzleierfolg messen

Die Basis jedes unternehmerischen Erfolges ist ein verlässlicher Überblick über die aktuellen Finanzen – inklusive Aktenbuchführung und laufendem Controlling. Mit DATEV Anwalt classic, das auch DATEV Rechnungswesen beinhaltet, wissen Sie immer, was Sache ist. Auch die Buchführung für Ihre Kanzlei können Sie bequem erledigen: Automatisierte Abläufe und Plausibilitätsprüfungen machen es Ihnen einfach, eine tagaktuelle Buchführung zu erstellen.

Bei der Zusammenarbeit mit Ihrer Steuerkanzlei oder bei interdisziplinären Kanzleien können Sie sich zudem auf einen reibungslosen Datenaustausch zur DATEV-Software für die Steuerberatung verlassen.

