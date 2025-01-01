Die Basis für unternehmerischen Erfolg ist ein guter Überblick über die aktuellen Finanzen inklusive tagesaktueller Aktenbuchführung und laufendem Controlling. Mit der in DATEV Anwalt classic zusätzlich enthaltenen Lizenz für DATEV Rechnungswesen sind Sie hier rundum auf der sicheren Seite und können darüber hinaus bequem die Buchführung für die Kanzlei erledigen.