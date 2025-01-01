Die wichtigsten Funktionen im Überblick
Die Basis für unternehmerischen Erfolg ist ein guter Überblick über die aktuellen Finanzen inklusive tagesaktueller Aktenbuchführung und laufendem Controlling. Mit der in DATEV Anwalt classic zusätzlich enthaltenen Lizenz für DATEV Rechnungswesen sind Sie hier rundum auf der sicheren Seite und können darüber hinaus bequem die Buchführung für die Kanzlei erledigen.
Übersichtliche Buchführung von Fremdgeldern mit dem Aktenkonto
- Komfortable Verwaltung von Fremdgeldern, Vergütungen und steuerfreien Auslagen in übersichtlichen Kontenblättern
- Aktenübergreifender Kontostand eines Mandanten
- Weitgehend automatisierte Erzeugung von Buchungssätzen
- Klare Abgrenzung zur kanzleiinternen Finanzbuchführung
- Einfache Übergabe der erfassten Buchungen an die DATEV-Finanzbuchführung (DATEV Rechnungswesen)
Mit dem Aktenkonto wird eine korrekte Buchführung unterstützt.
Rechnungserstellung in DATEV Anwalt classic
- Erstellung von Rechnungen nach RVG
- Erstellen von Zeitabrechnungen
- Übernahme von Auslagen in die Rechnung
- Verwendung von Rechnungsvorlagen für wiederkehrende Abrechnungskonstellationen
- Erstellen von Rechnungsentwürfen und Rechnungen mit Rechnungsnummern
- Rechnungsbeträge werden als Offene Posten an das Aktenkonto übergeben
Einlesen von Kontoauszügen
- Bankkontoumsätze aus Banksoftware exportieren und in das DATEV-Rechnungswesen-Programm importieren
- Reduziert manuelle Buchungen, erzeugt Buchungsvorschläge
- Banken bieten neben dem standardisierten MT940-Format oft auch einen direkten DATEV-Export an.
Verbuchung von Zahlungseingängen direkt zur Akte
- Aktenrelevante Geldbewegungen werden direkt der Akte in DATEV Anwalt classic zugeordnet
- Buchführungskraft nimmt die Aktenzuordnung der Geldbewegung vor
- Automatisierte, synchrone Buchführung in DATEV (Kanzlei-)Rechnungswesen und DATEV Anwalt classic
Überblick über Zahlungsein- und ausgänge
- Zahlungsübersichten im Anwalts-Cockpit
- Aktenkonto, offene Posten, Journal und Salden im Überblick
Aktenbezogene Zahlungsaufträge erfassen
- Zahlungsaufträge erfassen und vormerken
- Zahlungsaufträge aus Akten direkt an die Bank senden
- Zahlungsausgang zum ausgeführten Zahlungsauftrag zur Akte erfassen
Komfortabler Datenaustausch mit Steuerberatung
Direkte und medienbruchfreie Übermittlung der Daten an Ihre Steuerberatung.
Überblick der Erlösverteilung
- Überblick, wer in der Kanzlei in welcher Höhe einen Erlös erwirtschaftet
- Grundlage für die Verteilung des Gewinns auf die beteiligten Partner und Rechtsanwälte
- Transparente und nachvollziehbare Verteilung des Gewinns am Jahresende
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Buchführung direkt aus der Kanzleisoftware
- Automatisierte Verarbeitung von Kontoauszügen
- Zahlungsstatus auf Aktenebene einsehbar
- Nahtlose Zusammenarbeit mit Ihrer Steuerberatung
- Höchste Sicherheit durch DATEV-Standards
Beratung und Unterstützung
- Schulungen und Einrichtungsservice für Akten- und Finanzbuchführung
- Unterstützung bei Stammdaten und Schnittstellen-Konfiguration
- Vor-Ort- und Onlineberatung für Ihre individuellen Kanzleiprozesse