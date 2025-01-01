DATEV Anwalt classic
Die umfangreiche Basis für Ihre Kanzleiorganisation
Im Kanzleialltag zählt jede Minute. DATEV Anwalt classic bringt Struktur, Tempo und Transparenz in Ihre Prozesse – digital, intuitiv und perfekt vernetzt. Profitieren Sie von mehr Übersicht, weniger Aufwand und einer Lösung, die mit Ihrer Kanzlei mitwächst.
Unser Beratungs- und Dienstleistungsangebot
Strukturiert. Effizient. Gut beraten.
Optimieren Sie Ihr Kanzleimanagement mit dem Beratungsangebot von DATEV Anwalt. Unsere Expertinnen und Experten unterstützen Sie dabei, Abläufe zu strukturieren, digitale Lösungen effektiv einzusetzen und Ihre Kanzlei zukunftssicher aufzustellen – individuell und praxisnah.
Ihre Vorteile
Passend für jede Kanzlei
Unser umfassendes Angebot aus Software, Service und Beratung ist offen für alle Kanzleigrößen und -strukturen und jede Spezialisierung. Das stellt sicher, dass Sie genau die Lösung erhalten, die perfekt zu Ihnen, Ihrer Kanzlei und Ihren Mandaten passt.
Die DATEV-Lösungen rund um DATEV Anwalt classic als zentrale Plattform sorgen für ein durchgängig digitales, effizientes Arbeiten und entlasten spürbar mit perfekt integrierten Automatisierungen.
Hohe Anfangsinvestitionen fallen dabei nicht an, da Sie die Programme nicht kaufen, sondern in einem transparenten System mieten. So bleiben alle Kosten für Sie jederzeit übersichtlich und kalkulierbar.
Digitalisierung trifft Erfahrung
DATEV bietet Ihnen ein breites Leistungsspektrum, das jahrzehntelange Erfahrung in der Arbeit für Anwaltskanzleien mit zukunftsweisenden Konzepten für die Digitalisierung verbindet.
Die digitale Transformation in Ihrer Kanzlei kann mit den Software- und Cloud-Lösungen von DATEV schnell und effektiv umgesetzt werden.
Eine der sichersten Cloud-Lösungen Deutschlands gewährleistet Ihnen dabei höchste Standards in Sachen Datenschutz.