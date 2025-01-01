Unsere Lernvideos vermitteln in kompakten Lerneinheiten praxisbezogenes Wissen. Sie bestimmen Zeit und Ort selbst, lernen in Ihrem eigenen Tempo und können die Inhalte beliebig oft wiederholen. Dank übersichtlicher Kapitelstruktur können Sie gezielt relevante Themen auswählen und Ihr Wissen vertiefen.

Mit der Flatrate Lernvideo haben Sie und Ihre Mitarbeitenden jederzeit Zugang zu allen DATEV-Lernvideos. Genießen Sie volle Flexibilität und halten Sie das Know-how in Ihrer Kanzlei stets auf dem neuesten Stand.