DATEV Anwalt classic einrichten
Sie starten neu mit DATEV Anwalt classic? Hier haben wir alle wesentlichen Informationen für Sie zusammengefasst.
Kanzlei-Beratungen
Ein DATEV-Berater oder eine Beraterin besucht Sie in der Kanzlei und berät Sie zu den vereinbarten Themen. Jede Beratung ist individuell auf Ihre Kanzleiabläufe zugeschnitten.
Produktpräsentationen
Diese kostenlosen Online-Info-Veranstaltungen erleichtern Ihnen die Entscheidung bei der Suche nach am besten geeigneten DATEV Anwalt-Lösungen für Ihre Kanzlei. Die Programm-Demonstrationen verschaffen Ihnen ein Bild über den Funktionsumfang der jeweiligen DATEV Anwalt-Software. Mittels Headset und/oder Textchat können Sie sich mit dem Referenten austauschen und ihm Fragen stellen. Eine Anmeldung ist erforderlich, da die Teilnehmerplätze begrenzt sind.
Lernvideos
Unsere Lernvideos vermitteln in kompakten Lerneinheiten praxisbezogenes Wissen. Sie bestimmen Zeit und Ort selbst, lernen in Ihrem eigenen Tempo und können die Inhalte beliebig oft wiederholen. Dank übersichtlicher Kapitelstruktur können Sie gezielt relevante Themen auswählen und Ihr Wissen vertiefen.
Mit der Flatrate Lernvideo haben Sie und Ihre Mitarbeitenden jederzeit Zugang zu allen DATEV-Lernvideos. Genießen Sie volle Flexibilität und halten Sie das Know-how in Ihrer Kanzlei stets auf dem neuesten Stand.
Online-Vorträge
Sie möchten sich gezielt über die Programme und Dienstleistungen von DATEV informieren? Das digitale Format dazu heißt DATEV Info online. Sie bleiben in der Kanzlei und sind online mit DATEV und Ihren Berufskollegen verbunden.