Künstliche Intelligenz revolutioniert den Kanzleialltag – und DATEV gestaltet diesen Wandel aktiv mit. Unser Ziel: Kernprozesse unserer Mitglieder durch KI-Lösungen optimieren und erweitern. Dabei fördern unsere innovativen Tools die Zusammenarbeit und den erfolgreichen Technologiewandel. Erschließen wir gemeinsam das Potenzial von KI!
DATEV magazin 09/2025: Chancen künstlicher Intelligenz
Die Chancen künstlicher Intelligenz wachsen von Tag zu Tag. Was Steuerberater tun müssen, um davon zu profitieren:
- KI in der Steuerberatung - Alles wird möglich: Wenn Daten denken lernen
- Interview mit DATEV-CTO Prof. Dr. Christian Bär und dem Leiter KI bei DATEV, Dr. Robert Helbig: Wendepunkt und Werkzeug
- Künstliche Intelligenz unter Kontrolle: Europas neuer Rahmen für die KI
- Steuerberater Eugen Müller berichtet über den KI-Einsatz in der neo Kanzlei: „Schnelle Effizienzgewinne“
- Durch KI müssen wir unsere Arbeitswelt neu denken – technisch und menschlich: Verantwortung und Co-Intelligenz
- Praxisbeispiele und Tipps: Prompting in der Steuerkanzlei
- Service bei DATEV neu gedacht: KI, die weiterhilft – genau im richtigen Moment
- DATEV-Weiterbildungen rund um Künstliche Intelligenz
KI bei DATEV
-
Wir setzen die Chancen der KI in Effizienzgewinne für Sie, unsere Mitglieder, um. Damit begleiten wir Sie auf Ihrem erfolgreichen Weg in die Zukunft.
Prof. Dr. Christian Bär
DATEV eG
KI-Lösungen in zentralen Kanzleiprozessen
DATEV bietet innovative KI-Produkte, die zentrale Kanzleiprozesse optimieren und beschleunigen. Durch intelligente Automatisierung und neue Analysemöglichkeiten werden Arbeitsabläufe effizienter, Entscheidungen fundierter und die digitale Zusammenarbeit einfacher - für ein sicheres, schnelles und zukunftsweisendes Arbeiten in der modernen Kanzlei.
Finanzbuchführung
Automatisierungsservices für das Rechnungswesen
DATEV Automatisierungsservice Rechnungen
Optimieren Sie das digitale Buchen von Eingangs- und Ausgangsrechnungen und steigern Sie die Effizienz Ihrer Buchführung.
DATEV Automatisierungsservice Bank
Unterstützt Sie beim Buchen elektronischer Kontoumsätze – für eine automatisierte und schnelle Verarbeitung.
Beide Services nutzen Künstliche Intelligenz, um Buchungsvorschläge in der DATEV-Cloud zu generieren. Diese Vorschläge werden nahtlos an Kanzlei-Rechnungswesen übergeben und können im gewohnten Prozess weiterbearbeitet werden.
KI-gestützte Analysen für einen schnellen Überblick
DATEV Liquiditätsmonitor online
Erhalten Sie Klarheit über die finanzielle Lage Ihrer Mandanten. Die KI analysiert Bankbewegungen und bereitet die Ergebnisse grafisch auf. So wird schnell ersichtlich, wofür Geld eingenommen oder ausgegeben wurde. Eine automatisierte Prognose zeigt, wie sich die Liquidität in den kommenden Wochen entwickeln könnte. Künftige Investitionen oder Geldeingänge lassen sich einfach manuell ergänzen.
DATEV Datenprüfung classic / comfort
Überprüfen Sie große Datenmengen effizient auf Unregelmäßigkeiten und Muster. Die KI-gestützte Analyse unterstützt Sie optimal bei der Qualitätssicherung der Buchführung sowie bei der Vorbereitung auf Betriebsprüfungen und Jahresabschlussprüfungen.
Personalwirtschaft
DATEV bietet ein umfangreiches Software-Portfolio rund um die Lohn- und Gehaltsabrechnung. Auch in diesem Bereich profitieren Sie von modernen KI-gestützten Analysetools, die Ihnen fundierte Einblicke und Beratungsmöglichkeiten eröffnen.
DATEV Personal-Benchmark online
Mit DATEV Personal-Benchmark online können Sie mithilfe echter, anonymisierter DATEV-Gehaltsabrechnungen und Künstlicher Intelligenz schnell und einfach realistische Gehaltsprognosen erstellen. Dabei werden relevante Parameter für eine präzise Analyse berücksichtigt, darunter:
- Beruf
- Branche
- Anzahl der Mitarbeitenden
- Arbeitszeit
- Berufserfahrung
- Betriebszugehörigkeit
Die Anwendung berechnet den Marktwert der Mitarbeitenden in Form eines Jahresbruttogehalts. Dieses Tool ist besonders nützlich für eine fundierte und marktgerechte Gehaltsberatung, die sich nahtlos in die Prozesse der Lohn- und Gehaltsabrechnung integriert.
Nutzen Sie DATEV Personal-Benchmark online, um Ihre Gehaltsberatungen effizienter und datenbasiert zu gestalten.
Steuern
Der DATEV Einspruchsgenerator unterstützt Steuerberater und Steuerberaterinnen und ihre Teams dabei, Einsprüche gegen Steuerbescheide automatisiert zu erstellen.
Das Tool erstellt auf Basis Ihrer Sachverhaltsbeschreibung und der Wissensrecherche aus LEXinform detaillierte Begründungen zu dem steuerlichen Sachverhalt. Es liefert Ihnen außerdem passende Informationen, rechtliche Grundlagen und relevante Quellen. Nach Auswahl der passenden Quelle wird automatisch ein präziser Einspruchsvorschlag erstellt - mit minimalem Aufwand für Sie.
KI-Lösungen in übergreifenden Tätigkeiten
DATEV LEXinform plus
Der LEXchat, ein integraler Bestandteil von DATEV LEXinform plus, ist Ihr intelligenter Suchassistent für steuerrechtliche Fragestellungen.
- Effiziente Recherche
Schnelle und präzise Durchsuchung von rund 250.000 Dokumenten aus LEXinform und den DATEV Verlagsmedien comfort.
- Fundierte Antworten
Beantwortung komplexer steuerlicher Fachfragen mit detaillierten Begründungen und Quellenangaben.
- Zeitersparnis
Dank der KI-Technologie erhalten Sie relevante Informationen im Handumdrehen.
KI-Lösungen im Servicebereich
Die fortschreitende Entwicklung künstlicher Intelligenz (KI) bietet auch im Servicebereich neue Möglichkeiten, um den Arbeitsalltag effizienter zu gestalten. Bei DATEV setzen wir gezielt auf innovative KI-Anwendungen, um unsere Mitglieder bestmöglich zu unterstützen.
DATEV Service-Assistent
Mit dem DATEV Service-Assistent stellen wir einen leistungsstarken KI-Bot bereit, der in Echtzeit Serviceanfragen beantwortet. Basis dafür sind hinterlegte Hilfe-Dokumente und übergreifendes Wissen rund um DATEV-Lösungen. Der KI-Bot wird direkt in die Anwendungen integriert und sorgt so für eine intuitive Unterstützung.
Hier finden Sie alle Produkte für die der DATEV Service-Assistent eingesetzt wird.
DATEV Sprachassistent
Ein weiteres Highlight ist der DATEV Sprachassistent, ein digitales Sprachassistenzsystem, das den telefonischen Kundensupport verbessert. Durch den Einsatz moderner KI-Technologien identifiziert der Assistent Kundenanliegen präzise und bietet maßgeschneiderte Lösungen (mehr).
Status:
Der Sprachassistent wurde im Oktober in der ersten Hotline eingeführt und wird kontinuierlich erweitert.
Aktuell in Entwicklung
DATEV Copilot als KI-Assistent der Zukunft
Mit dem Projekt DATEV Copilot entwickeln wir aktuell einen zentralen KI-Assistenten, der Sie künftig bei der Arbeit mit DATEV-Lösungen unterstützt – intuitiv per Text oder Sprache.Erste Einblicke erhalten Sie schon heute mit dem Prototyp DATEV GPT in der DATEV KI-Werkstatt.
Datensicherheit und Datenschutz bei DATEV
Bei DATEV stehen Datensicherheit und Datenschutz im Mittelpunkt unseres Handelns. Sie sind nicht nur Grundwerte, sondern zentrale Bestandteile unseres Verhaltenskodex. Auch bei der Nutzung von Künstlicher Intelligenz garantieren wir höchste Sicherheitsstandards. Unser Versprechen: Datenschutz und Informationssicherheit auf höchstem Niveau – immer.
- Zertifiziertes Managementsystem
Regelmäßige Zertifizierungen garantieren die Qualität unseres Datenschutz- und Informationssicherheitsmanagements.
- Risikobasierter Ansatz
Technische und organisatorische Maßnahmen richten sich konsequent nach den individuellen Risiken.
- Vertrauenswürdige Partner
Wir arbeiten ausschließlich mit sorgfältig geprüften Dienstleistern, die den Grundsätzen der DSGVO entsprechen.
- Maximale Sicherheit
Vertrauen Sie darauf, dass Ihre Daten bei uns geschützt sind.
Mit DATEV KI in die Zukunft der Steuerberatung
Künstliche Intelligenz wird zur Schlüsseltechnologie für den Berufsstand – von der Automatisierung bis zur intelligenten Beratung. Mit praxisnahen Lösungen, fundierter Expertise und moderner KI Software unterstützen wir Kanzleien dabei, die Potenziale von KI gezielt zu nutzen. DATEV KI macht Effizienzsteigerung, Zeitersparnis und Qualitätssicherung im Kanzleialltag erlebbar. So gestalten wir gemeinsam die digitale Zukunft der Steuerberatung.
Weiterbildungsangebote
EU AI Act
Der AI Act ist ein europäisches Gesetz zur Regulierung von Künstlicher Intelligenz, das auch in Deutschland verbindlich gilt. Ziel ist es, den sicheren, transparenten und ethischen Einsatz von KI-Systemen zu gewährleisten – insbesondere dort, wo Risiken für Menschenrechte, Sicherheit oder Grundwerte bestehen. Der AI Act unterscheidet verschiedene Risikostufen für KI-Anwendungen und legt je nach Einstufung entsprechende Pflichten für Entwickler und Anwender fest.
Anforderungen des EU AI Act richtig umsetzen
Ergänzend zu den Informationen über die rechtlichen Rahmenbedingungen des KI-Gesetzes bieten wir speziell für Kanzleien das Lernvideo "EU AI-Act - Grundlegende KI-Kompetenz aufbauen" an. Es unterstützt Sie dabei, die Anforderungen richtig einzuordnen und in der Praxis umzusetzen.
EU AI Act - Grundlegende KI-Kompetenz aufbauen
Erfüllen Sie die grundlegenden Schulungsanforderungen des AI Act und schaffen Sie die Basis für den sicheren Umgang mit KI in Ihrer Kanzlei.
EU AI Act: Künstliche Intelligenz im Unternehmen
Die EU-Länder haben den EU AI Act verabschiedet und beschlossen. Lesen Sie, was beim Einsatz von KI Software zu beachten ist.