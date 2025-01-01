Der DATEV Liquiditätsmonitor online bietet einen schnellen Überblick über die finanzielle Lage eines Unternehmens direkt in DATEV Unternehmen online:

Wie haben sich die Bankkonten entwickelt?

Woher kommen die Einzahlungen?

Wohin gehen die Auszahlungen?

Wie viel Geld steht in den nächsten Wochen und Monaten zur Verfügung?

Gibt es überfällige Forderungen und Verbindlichkeiten? Wie heben sie sich gegenseitig auf - Gesamtsumme?

Die KI-gestützte Analyse der Bankbewegungen wird grafisch aufbereitet. Das ermöglicht einen schnellen Überblick, wofür Geld eingenommen bzw. wofür es ausgegeben wurde. Durch die automatisierte Prognose wird sofort deutlich, wohin sich die Liquidität in den nächsten Wochen potenziell entwickelt. Zukünftige Investitionen oder Geldeingänge lassen sich leicht manuell ergänzen – durch die Steuerberatungskanzlei oder das Unternehmen. Der Durchstieg bis auf die einzelnen Geschäftsvorfälle ermöglicht eine schnelle Analyse der Ergebnisse.

Voraussetzung zur Nutzung des DATEV Liquiditätsmonitor online ist ein Buchführungsbestand in DATEV Unternehmen online und DATEV Kanzlei-Rechnungswesen bzw. DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen.

Über DATEV Unternehmen online ist der Liquiditätsmonitor online auch auf mobilen Endgeräten aufrufbar.