- Tagesaktuelle Vorschau auf die Liquidität Ihrer Mandanten direkt in DATEV Unternehmen online
- Grafische Analyse der Ein- und Auszahlungen für den schnellen Überblick
- Automatisierte Prognose – mögliche Entwicklung der Liquidität in den nächsten Wochen
- Gemeinsame Bearbeitung durch Kanzlei und Unternehmen
Hinweis: Der Cloud-Service DATEV Liquiditätsmonitor online ist ein Zusatzmodul zu DATEV Unternehmen online.
Wie Sie ihn bestellen und einrichten, lesen Sie hier: Voraussetzungen und Einrichtung
Inhalte
Beschreibung
Der DATEV Liquiditätsmonitor online bietet einen schnellen Überblick über die finanzielle Lage eines Unternehmens direkt in DATEV Unternehmen online:
-
Wie haben sich die Bankkonten entwickelt?
-
Woher kommen die Einzahlungen?
-
Wohin gehen die Auszahlungen?
-
Wie viel Geld steht in den nächsten Wochen und Monaten zur Verfügung?
-
Gibt es überfällige Forderungen und Verbindlichkeiten? Wie heben sie sich gegenseitig auf - Gesamtsumme?
Die KI-gestützte Analyse der Bankbewegungen wird grafisch aufbereitet. Das ermöglicht einen schnellen Überblick, wofür Geld eingenommen bzw. wofür es ausgegeben wurde. Durch die automatisierte Prognose wird sofort deutlich, wohin sich die Liquidität in den nächsten Wochen potenziell entwickelt. Zukünftige Investitionen oder Geldeingänge lassen sich leicht manuell ergänzen – durch die Steuerberatungskanzlei oder das Unternehmen. Der Durchstieg bis auf die einzelnen Geschäftsvorfälle ermöglicht eine schnelle Analyse der Ergebnisse.
Voraussetzung zur Nutzung des DATEV Liquiditätsmonitor online ist ein Buchführungsbestand in DATEV Unternehmen online und DATEV Kanzlei-Rechnungswesen bzw. DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen.
Über DATEV Unternehmen online ist der Liquiditätsmonitor online auch auf mobilen Endgeräten aufrufbar.
Leistungen
Aktueller Stand der Bankkonten
-
Grafische Aufbereitung der Entwicklung der Bankkonten
-
Zeitraumauswahl
-
Kreditlinie
-
Bankübergreifende Suche nach einzelnen Bankumsätzen
Übersichtliche Analyse
-
Schnelle und einfache Analyse der Bankzahlungen – wie viel Liquidität wird für Löhne und Gehälter aufgewendet? Welche finanziellen Mittel wurden aus dem regulären Geschäft erwirtschaftet?
-
Zeitersparnis durch automatisierte Vorbelegung nach Kategorien
-
Manuelle Bearbeitung möglich zur Abbildung individueller Sachverhalte
-
Vergleich über den Zeitverlauf – wie haben sich Ein- und Auszahlungen in den letzten Wochen, im letzten Jahr in den letzten zwei Jahren entwickelt
Schnelle Prognose
-
Automatisierte, KI-basierte Prognose der zukünftigen Liquidität
-
Basis: Bankbewegungen der letzten Jahre
-
Möglichkeit zur manuellen Ergänzung zukünftiger Zahlungen
-
Einfache Simulation beispielsweise von Entnahmen oder Forderungsausfällen
-
Gemeinsame Bearbeitung der Prognose durch Kanzlei und Mandant
Offene Forderungen und Verbindlichkeiten
-
Offene Rechnungen aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
-
Reduzierte, leicht verständliche Darstellung
-
Sortiert nach Fälligkeitsinformationen
Auf mobilen Endgeräten verfügbar
- Aufruf über DATEV Unternehmen online auch auf mobilen Endgeräten
Einblick in die Software
Weitere Informationen
Preise
DATEV Liquiditätsmonitor online
