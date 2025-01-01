Ausblick: DATEV LEXinform plus - inklusive DATEV LEXchat
Aktuell ist DATEV LEXinform plus für Bildungspartner noch nicht bestellbar. Wir arbeiten an seiner Freigabe.
DATEV LEXinform plus beinhaltet DATEV LEXchat. LEXchat ist eine künstliche Intelligenz (KI), die Sie bei der Recherche in LEXinform comfort und in der digitalen Bibliothek DATEV Verlagsmedien comfort unterstützt.
Eine Nutzung von LEXinform plus durch Lernende ist ausgeschlossen.
LEXchat ist daher auch nicht auf den Plattformen der Bildungspartnerschaft enthalten (z. B. DATEV Software online).