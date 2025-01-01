Für den optimalen Lehrmitteleinsatz in Ihrem Unterricht ist es ratsam, sich anhand der begleitenden PC-Seminare zu den jeweiligen Lehrmitteln vorzubereiten. Zusätzlich empfehlen wir Ihnen, Ihren Unterricht anhand von E-Learnings und Unterstützungsmaterialien auf unserer Lernplattform DATEV Students online zur Vor- und Nachbereitung der Unterrichtsinhalte zu ergänzen. Am Ende Ihrer Bildungsmaßnahme haben Sie die Möglichkeit, Ihre DATEV-Kurse anhand von DATEV-Nachweisen abzuschließen: Von Weiterbildungsbescheinigungen über Wissensnachweise bis hin zu Zertifikaten.