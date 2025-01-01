Lehrmedieneinsatz
Für den optimalen Lehrmitteleinsatz in Ihrem Unterricht ist es ratsam, sich anhand der begleitenden PC-Seminare zu den jeweiligen Lehrmitteln vorzubereiten. Zusätzlich empfehlen wir Ihnen, Ihren Unterricht anhand von E-Learnings und Unterstützungsmaterialien auf unserer Lernplattform DATEV Students online zur Vor- und Nachbereitung der Unterrichtsinhalte zu ergänzen. Am Ende Ihrer Bildungsmaßnahme haben Sie die Möglichkeit, Ihre DATEV-Kurse anhand von DATEV-Nachweisen abzuschließen: Von Weiterbildungsbescheinigungen über Wissensnachweise bis hin zu Zertifikaten.
- Lernen anhand unserer Lehr- und Lernmedien mit Lehrmittel und E-Learnings auf DATEV Students online
- Üben mit Echt-Software auf DATEV Software online
- Prüfen anhand unserer DATEV-Nachweise und u. a. auf DATEV Zertifizierungen online
- Weiterbildungsmöglichkeiten der DATEV-Bildungspartnerschaft für Sie als Unterrichtender nutzen
Lehrmittelupdates
Lehrmittel und Verfügbarkeiten im Überblick
Zur praxisnahen Gestaltung der Wissensvermittlung unterstützen wir Bildungspartner mit für die Unterrichtssituation optimierten Lehrmitteln. Die Lehrmittel von DATEV unterliegen ausführlichen inhaltlichen Kontrollen. Änderungsbedarf kann es jedoch immer geben, z. B. bei neuen gesetzlichen Regelungen.
Weiterführende Informationen
Hier finden Sie alle relevanten weiteren Anlaufstellen auf einen Blick.