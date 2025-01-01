Als Bildungspartner profitieren Sie von unseren Weiterbildungen für Mitglieder – individuell angepasst. Bei uns lernen Sie praxisnah und bauen kompetentes Programmwissen zu Rechnungswesen, Steuern oder Personalwirtschaft auf. Über die Lernplattform online können Sie mit unseren Lernvideos jederzeit und überall lernen.
Unser Seminarangebot für DATEV-Bildungspartner versetzt Sie in die Lage, den DATEV-Unterricht an Ihrer jeweiligen Bildungseinrichtung kompetent und sicher zu planen und zu halten.
Neben dem speziellen Seminarangebot für DATEV-Bildungspartner besteht die Möglichkeit an weiteren ausgewählten Seminaren zur Anwendung von DATEV-Programmen kostenfrei teilzunehmen.
