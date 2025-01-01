In Zeiten überbordender Informations- und Fortbildungsmöglichkeitewurde ein Veranstaltungsformat speziell für DATEV-Bildungspartner entwickelt. Es orientiert sich grob am Barcamp-Format. Neben dem interaktiven Veranstaltungskonzept bietet das Format folgenden Vorteile: Zeiteffizienz, Flexibilität und die Möglichkeit zur individuellen Schwerpunktsetzung. Pro Veranstaltung stehen Ihnen mehrere Themen zur Wahl.