Art. Nr. 77657 | Bildungspartner-Angebot
Online-Insights für Bildungspartner 2025
Das Seminar für DATEV-Bildungspartner flexibel, zeiteffizient sowie vielfältig, relevantes Wissen zu erwerben.
In Zeiten überbordender Informations- und Fortbildungsmöglichkeitewurde ein Veranstaltungsformat speziell für DATEV-Bildungspartner entwickelt. Es orientiert sich grob am Barcamp-Format. Neben dem interaktiven Veranstaltungskonzept bietet das Format folgenden Vorteile: Zeiteffizienz, Flexibilität und die Möglichkeit zur individuellen Schwerpunktsetzung. Pro Veranstaltung stehen Ihnen mehrere Themen zur Wahl.
Die Online-Insighs für Bildungspartner ist das Format für DATEV-Bildungspartner, um rund um die Bildungspartnerschaft auf dem Laufenden zu bleiben.
Lernen Sie das gesamte Seminarangebot für Bildungspartner kennen.