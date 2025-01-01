Allgemeine Informationen

In Zeiten überbordender Informations- und Fortbildungsmöglichkeitewurde ein Veranstaltungsformat speziell für DATEV-Bildungspartner entwickelt. Es orientiert sich grob am Barcamp-Format. Neben dem interaktiven Veranstaltungskonzept bietet das Format folgenden Vorteile: Zeiteffizienz, Flexibilität und die Möglichkeit zur individuellen Schwerpunktsetzung. Pro Veranstaltung stehen Ihnen mehrere Themen zur Wahl. 

Ihre Vorteile

Die Online-Insighs für Bildungspartner ist das Format für DATEV-Bildungspartner, um rund um die Bildungspartnerschaft auf dem Laufenden zu bleiben. 

  • Eine Veranstaltung – vielfältige und individuelle Themen rund um die Bildungspartnerschaft hin zu aktuellen Fachthemen
  • Interaktives und dynamisches Veranstaltungskonzept
  • Zeiteffizientes Format mit kompakten Sessions

Weiterbildungsangebote für Bildungspartner

Lernen Sie das gesamte Seminarangebot für Bildungspartner kennen. 

Weitere Informationen