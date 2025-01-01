Das Online-Seminar orientiert sich grob am Barcamp-Format. Diese Veranstaltungsform bietet eine flexible, zeiteffiziente sowie vielfältige Möglichkeit, Wissen zu erwerben. Sie als Teilnehmender können Ihre Zeit optimal nutzen und die Inhalte individuell nach Ihren Interessen sowie Bedürfnissen auswählen.

Das Format findet zwei Mal im Jahr statt. Die zur Auswahl stehenden Themen unterscheiden sich pro Termin.

Geplant sind drei Sessionslots à 25 Minuten. Pro Session stehen Ihnen mehrere Themen zur Verfügung, von denen Sie sich drei aussuchen. Die Themenauswahl reicht von allgemeinen Informationen rund um die Bildungspartnerschaft, Hilfestellungen zu unseren Produkten bis hin zu ausgewählten Fachthemen aus dem Berufsstand.

Befassen Sie sich bitte schon vorab mit den Themen und planen Sie Ihre Belegung.

Genaueres finden Sie unter Themen.