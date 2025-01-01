Online-Insights für Bildungspartner 2025
- Eine Veranstaltung – vielfältige und individuelle Themen rund um die Bildungspartnerschaft hin zu aktuellen Fachthemen
- Interaktives und dynamisches Veranstaltungskonzept
- Zeiteffizientes Format mit kompakten Sessions
Inhalte
Beschreibung
Das Online-Seminar orientiert sich grob am Barcamp-Format. Diese Veranstaltungsform bietet eine flexible, zeiteffiziente sowie vielfältige Möglichkeit, Wissen zu erwerben. Sie als Teilnehmender können Ihre Zeit optimal nutzen und die Inhalte individuell nach Ihren Interessen sowie Bedürfnissen auswählen.
Das Format findet zwei Mal im Jahr statt. Die zur Auswahl stehenden Themen unterscheiden sich pro Termin.
Geplant sind drei Sessionslots à 25 Minuten. Pro Session stehen Ihnen mehrere Themen zur Verfügung, von denen Sie sich drei aussuchen. Die Themenauswahl reicht von allgemeinen Informationen rund um die Bildungspartnerschaft, Hilfestellungen zu unseren Produkten bis hin zu ausgewählten Fachthemen aus dem Berufsstand.
Befassen Sie sich bitte schon vorab mit den Themen und planen Sie Ihre Belegung.
Genaueres finden Sie unter Themen.
Inhalte
Diese Themen stehen bisher zur Auswahl:
-
Künstliche Intelligenz (KI) in der Steuerberatung – Fokus KI-Werkstatt
-
Lifehacks und Hilfen zur Nutzung unserer Produkte
-
DATEV-Angebote zu den Lernfeldern
Weitere Sessioninhalte sind derzeit in Abstimmung und werden in Kürze bereitgestellt.
Details
Das Online-Seminar findet via Zoom statt. Zu Beginn der Veranstaltung treffen Sie sich in einem gemeinsamen virtuellen Seminarraum. Nach der Begrüßung haben Sie die Möglichkeit, sich in virtuelle Nebenräume zu den von Ihnen vorab ausgewählten Themen einzuwählen.
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.