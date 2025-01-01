Rahmenbedingungen
- Für Semesterphasen / Lehrveranstaltungen ist für Studierende ausschließlich die Recherche in LEXinform via DATEV Software online zu wählen.
- Das Angebot der kursunabhängigen Recherche gilt ausschließlich für die Recherche zu Haus-/Abschlussarbeiten.
- Die Beantragung erfolgt durch den Studierenden selber.
Vorteile
- Aktuelle Fachinformationen
Aus den Bereichen nationales und internationales Steuerrecht, Wirtschafts- und Zivilrecht sowie zur Betriebswirtschaft
- Schneller Zugriff
Durch zielgenaue Suche
- Einfache Navigation
Durch übersichtliche Darstellung
Studierende informieren
Bitte informieren Sie Ihre Studierenden in Phasen der Recherche für Haus-/Abschlussarbeiten über die Möglichkeit.
Detailinformationen für Studierende