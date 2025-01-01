Rahmenbedingungen

  • Für Semesterphasen / Lehrveranstaltungen ist für Studierende ausschließlich die Recherche in LEXinform via DATEV Software online zu wählen.
  • Das Angebot der kursunabhängigen Recherche gilt ausschließlich für die Recherche zu Haus-/Abschlussarbeiten.
  • Die Beantragung erfolgt durch den Studierenden selber.

Vorteile

  • Aktuelle Fachinformationen
    Aus den Bereichen nationales und internationales Steuerrecht, Wirtschafts- und Zivilrecht sowie zur Betriebswirtschaft
  • Schneller Zugriff
    Durch zielgenaue Suche
  • Einfache Navigation
    Durch übersichtliche Darstellung

Einstieg leicht gemacht

LEXinform starten
In LEXinform suchen
Wissensnachweis Fachrecherche

Studierende informieren

Bitte informieren Sie Ihre Studierenden in Phasen der Recherche für Haus-/Abschlussarbeiten über die Möglichkeit.

Detailinformationen für Studierende