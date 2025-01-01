Ihre Vorteile als DATEV-Bildungspartner

  • Ausgewählte Seminare zur Anwendung von DATEV-Programmen
  • Geeignet sowohl für Einstieger als auch zur Wissensauffrischung
  • Unterschiedlichliche Seminarformate für jedenLerntyp
  • Kostenfreie Teilnahme für DATEV-Bildungspartner

Ihre Seminarauswahl

Von Grundlagenwissen über Rechnungswesen und DATEV Unternehmen online bis hin zu Weiterbildungsangeboten zu den Themengebieten Personalwirtschaft und Steuern – im DATEV-Shop werden Sie fündig! 

Sollten Sie Probleme bei der Bestellung eines Weiterbildungsangebots haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundensupport

Zum DATEV-Shop

DATEV Lernplattform online (LEON)

Für Ihre zusätzliche Weiterbildung als DATEV-Bildungspartner

Lust auf mehr? Nutzen Sie die DATEV Lernplattform online (LEON) als zentrale Anlaufstelle zum Online-Selbstlernen für Sie als DATEV-Bildungspartner. Auf DATEV LEON finden Sie alle gebuchten und begonnenen Lernvideos im Überblick. Durch Feature wie den gespeicherten Lernfortschritt haben Sie die Möglichkeit, flexibel, mobil und unabhängig Wissen aufzubauen. Voraussetzungen für die Anmeldung auf DATEV LEON ist das Anmeldeverfahren DATEV SmartLogin und der Kauf des jeweiligen Lernvideos im DATEV-Shop.

Zu DATEV LEON Anmeldeverfahren beantragen
Frau sitzt mit Headset vor einem Bildschirm und lächelt. Vor ihr eine Tastatur und eine Maus.

Lernformate für jeden Lerntyp

Präsenzseminar

Unterschiedliche Lernmethoden ermöglichen Ihnen den größten Lernerfolg. Der hohe Praxisbezug steht hier im Vordergrund.

Online-Seminar

Treffen Sie sich mit den Referentinnen und Referenten zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem virtuellen Seminarraum.

Lernvideo

Bestimmen Sie Ort, Zeitpunkt und Lerntempo selbst. Auch geeignet für die Vor- und Nachbereitung von Seminaren.