Ihre Vorteile als DATEV-Bildungspartner
- Ausgewählte Seminare zur Anwendung von DATEV-Programmen
- Geeignet sowohl für Einstieger als auch zur Wissensauffrischung
- Unterschiedlichliche Seminarformate für jedenLerntyp
- Kostenfreie Teilnahme für DATEV-Bildungspartner
Ihre Seminarauswahl
Von Grundlagenwissen über Rechnungswesen und DATEV Unternehmen online bis hin zu Weiterbildungsangeboten zu den Themengebieten Personalwirtschaft und Steuern – im DATEV-Shop werden Sie fündig!
Sollten Sie Probleme bei der Bestellung eines Weiterbildungsangebots haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundensupport.
DATEV Lernplattform online (LEON)
Für Ihre zusätzliche Weiterbildung als DATEV-Bildungspartner
Lust auf mehr? Nutzen Sie die DATEV Lernplattform online (LEON) als zentrale Anlaufstelle zum Online-Selbstlernen für Sie als DATEV-Bildungspartner. Auf DATEV LEON finden Sie alle gebuchten und begonnenen Lernvideos im Überblick. Durch Feature wie den gespeicherten Lernfortschritt haben Sie die Möglichkeit, flexibel, mobil und unabhängig Wissen aufzubauen. Voraussetzungen für die Anmeldung auf DATEV LEON ist das Anmeldeverfahren DATEV SmartLogin und der Kauf des jeweiligen Lernvideos im DATEV-Shop.