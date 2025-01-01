Ihre Vorteile

  • Wissen speziell für DATEV-Bildungspartner
    Ein bedarfsorientierter Aufbau mit den für Sie relevanten Fachbereichen erleichtert die Auswahl der passenden Seminare.
  • Format nach Bedarf
    Präsenzseminar, Online-Seminar, Lernvideo: Unterschiedliche Formate unterstützen jeden Lerntyp und tragen zum individuellen Lernerfolg bei.
  • Ihr Vorteil als Bildungspartner
    Die Teilnahme an den Seminaren ist für Mitglieder der DATEV-Bildungspartnerschaft kostenfrei.

Seminarangebot

Von Seminaren zum Bildungspartner-Angebot über PC-Schulungen zu den DATEV-Lehrmitteln der Bildungspartnerschaft hin zu speziell für Sie ausgewählten Seminaren zu DATEV-Programmen: Über die folgenden Kacheln landen Sie direkt im DATEV-Shop zur weitern Information und Bestellung. 

Das sollten Sie vorab wissen: 

  • Bildungspartner-Angebot und PC-Schulung: Exklusiv für DATEV-Bildungspartner entwickelt
  • Bildungspartner-Angebot: Verschiedene Seminarformate mit einer Dauer von max. 1,5 Stunden
  • PC-Schulung: Online-Seminar mit einer Dauer von 2 bis 3 Stunden (je nach Themengebiet in zwei bis drei Seminarblöcken)

Seminarkategorien

Bildungspartner-Angebot

Im Fokus stehen Themen, Neuerungen und Updates der DATEV-Bildungspartnerschaft in verschiedenen Formaten – geeignet sowohl für Einsteiger als ach zur Wissensauffrischung. Exklusiv für DATEV-Bildungspartner. 

PC-Schulung

Im Fokus stehen die Lehrmittel der DATEV-Bildungspartnerschaft und deren Anwendung in den DATEV-Programmen – geeignet sowohl für Einsteiger als auch zur Wissensauffrischung. Exklusiv für DATEV-Bildungspartner. 

DATEV-Seminare

Ausgewählte Seminare zur Anwendung  von DATEV-Programmen anhand unterschiedlicher Seminarformate für jeden Lerntyp – geeignet sowohl für EInsteiger als auch zur Wissensauffrischung. Kostenfrei für DATEV-Bildungspartner.

Spezielle Empfehlung: Online-Insights für Bildungspartner

Entdecken Sie unser flexibles, zeiteffizientes sowie vielfältiges Veranstaltungsformat exklusiv für Sie als DATEV-Bildungspartner. Sie können Ihre Zeit optimal nutzen und die Inhalte individuell nach Ihren Interessen sowie Bedürfnissen auswählen.Die Themen reichen von aktuellen Informationen rund um die Bildungspartnerschaft bis hin zu ausgewählten Fachthemen aus dem Berufsstand.

Lernformate für jeden Lerntyp

Präsenzseminar

Unterschiedliche Lernmethoden ermöglichen Ihnen den größten Lernerfolg. Der hohe Praxisbezug steht hier im Vordergrund.

Online-Seminar

Treffen Sie sich mit den Referentinnen und Referenten zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem virtuellen Seminarraum.

Lernvideo

Bestimmen Sie Ort, Zeitpunkt und Lerntempo selbst. Auch geeignet für die Vor- und Nachbereitung von Seminaren.