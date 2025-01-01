Ihre Vorteile
- Wissen speziell für DATEV-Bildungspartner
Ein bedarfsorientierter Aufbau mit den für Sie relevanten Fachbereichen erleichtert die Auswahl der passenden Seminare.
- Format nach Bedarf
Präsenzseminar, Online-Seminar, Lernvideo: Unterschiedliche Formate unterstützen jeden Lerntyp und tragen zum individuellen Lernerfolg bei.
- Ihr Vorteil als Bildungspartner
Die Teilnahme an den Seminaren ist für Mitglieder der DATEV-Bildungspartnerschaft kostenfrei.
Seminarangebot
Von Seminaren zum Bildungspartner-Angebot über PC-Schulungen zu den DATEV-Lehrmitteln der Bildungspartnerschaft hin zu speziell für Sie ausgewählten Seminaren zu DATEV-Programmen: Über die folgenden Kacheln landen Sie direkt im DATEV-Shop zur weitern Information und Bestellung.
Das sollten Sie vorab wissen:
- Bildungspartner-Angebot und PC-Schulung: Exklusiv für DATEV-Bildungspartner entwickelt
- Bildungspartner-Angebot: Verschiedene Seminarformate mit einer Dauer von max. 1,5 Stunden
- PC-Schulung: Online-Seminar mit einer Dauer von 2 bis 3 Stunden (je nach Themengebiet in zwei bis drei Seminarblöcken)
Spezielle Empfehlung: Online-Insights für Bildungspartner
Entdecken Sie unser flexibles, zeiteffizientes sowie vielfältiges Veranstaltungsformat exklusiv für Sie als DATEV-Bildungspartner. Sie können Ihre Zeit optimal nutzen und die Inhalte individuell nach Ihren Interessen sowie Bedürfnissen auswählen.Die Themen reichen von aktuellen Informationen rund um die Bildungspartnerschaft bis hin zu ausgewählten Fachthemen aus dem Berufsstand.