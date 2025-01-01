Kundensupport

Haben Sie Interesse an der DATEV-Partnerschaft mit Bildungseinrichtungen? Der Kundensupport ist Ihre erste Anlaufstelle!

Kurzbroschüre zum Download

Gewinnen Sie einen ersten Überblick vom Leistungsspektrum der DATEV Partnerschaft für Bildung

Broschüre "DATEV Partnerschaft für Bildung"
-

Individuelle Ansprechpartner

Gerne unterstützen wir Sie bei Fragen zur individuellen Ausgestaltung der Bildungspartnerschaft in Abhängigkeit von dem Schultyp.

Hochschulen

Berufsschulen
  • Stefan Beyer
    Zuständig für Nordrhein-Westfalen
    Tel.: +49 911 319-43130
    Mail: stefan.beyer@datev.de
  • Johannes Zschorlich
    Zuständig für Baden-Württemberg
    Tel.: +49 911-55978
    Mail: johannes.zschorlich@datev.de
  • Susanne Maier
    Zuständig für Bayern, Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hessen
    Tel.: +49 911 319-43134
    E-Mail: meier.susanne@datev.de
  • Claudia Schultheiß
    Zuständig für Rheinland-Pfalz und Saarland
    Tel.: +49 911 319-43122
    Mail: claudia.schultheiss@datev.de

Volkshochschulen und Volkshochschulverbände

Freie Bildungsträger
  • Claudia Schultheiß
    Zuständig für Rheinland-Pfalz, Saarland, bundesweit tätige Großkunden
    Tel.: +49 911 319-43122
    E-Mail: claudia.schultheiß@datev.de
  • Carmen Simon
    Zuständig für Berlin, Brandenburg, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Hessen
    Tel.: +49 911 319-43121
    E-Mail: carmen.simon@datev.de
  • Claudia Merkl
    Zuständig  für Schleswig-Holstein, Bremen, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen
    Tel.: +49 911 319-40958
    E-Mail: claudia.merkl@datev.de

Hinweis für Lernende

Sind Sie Schulungsteilnehmerin oder Schulungsteilnehmer an einer Bildungseinrichtung der DATEV-Partnerschaft für Bildung?

Eine Aufnahme von Lernenden in die Bildungspartnerschaft ist nicht möglich.

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir aufgrund der genossenschaftlichen Rahmenbedingungen aktuell keinen aktiven Kundensupport für Lernende anbieten können. Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Ihre Dozentinnen und Dozenten.

Hilfe zur Selbsthilfe

Als Hilfe zur Selbsthilfe empfehlen wir Ihnen ergänzend das DATEV Hilfe-Center.

Bildungspartner finden

Sind Sie auf der Suche nach einer Bildungseinrichtung, an der Sie DATEV-Software erlernen können? Stöbern Sie in der DATEV Bildungspartner-Suche!