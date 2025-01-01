Sind Sie Schulungsteilnehmerin oder Schulungsteilnehmer an einer Bildungseinrichtung der DATEV-Partnerschaft für Bildung?

Eine Aufnahme von Lernenden in die Bildungspartnerschaft ist nicht möglich.

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir aufgrund der genossenschaftlichen Rahmenbedingungen aktuell keinen aktiven Kundensupport für Lernende anbieten können. Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Ihre Dozentinnen und Dozenten.

Hilfe zur Selbsthilfe

Als Hilfe zur Selbsthilfe empfehlen wir Ihnen ergänzend das DATEV Hilfe-Center.

Bildungspartner finden

Sind Sie auf der Suche nach einer Bildungseinrichtung, an der Sie DATEV-Software erlernen können? Stöbern Sie in der DATEV Bildungspartner-Suche!