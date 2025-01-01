Literaturauswahl
Die in wiso-net bereitgestellten Titel entstammen den Themengebieten, die für den steuerberatenden und wirtschaftsprüfenden Berufsstand eine besondere Relevanz haben. Sie punkten durch ihre Aktualität, da sie die laufenden Änderungen in der Gesetzgebung aufgreifen.
Neben Fachbüchern zu ausgewählten Themen und Periodika gibt es auch Kompaktwissen, in denen die Themen kurz und bündig erläutert werden. Damit ist DATEV-Fachliteratur optimal geeignet, wenn Sie sich zwecks Vorbereitung einer Vorlesung oder eines Seminars schnell in ein aktuelles Thema einarbeiten müssen.
Vorteile
- Stets aktuelle Fachliteratur
Sie können Ihre Studierenden stets auf aktuelle DATEV-Fachliteratur als Sekundärliteratur verweisen.
- Keine Zusatzkosten
Die Literatur steht der Hochschule ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung.
- Bestellung von Einzeltiteln entfällt
Die Titel werden automatisch in wiso-net, Modul Wirtschaftswissenschaften, eingespeist. Eine separate Bestellung einzelner Bücher braucht es nicht.
- Etablierter Partner
Mit wiso-net bieten wir die DATEV-Titel bei einem im Hochschulumfeld etablierten Datenbankanbieter an.
- Über Bibliothekakataloge schnell finden
wiso-net stellt für den jeweils lizensierten Bestan entsprechende Metadaten bereit, so dass die Titel über die Kataloge der Bibliothek einfach recherchierbar sind.
Kooperation mit Bibliotheken: Ort des gemeinsamen Lernens
Hochschulbibliotheken haben sich längst vom Ort der Recherche zu einem Ort des gemeinsamen Lernens gewandelt. Machen Sie Ihre Ansprechpartner in Bibliotheken auf die Angebote der Bildungspartnerschaft aufmerksam.
Hochschulbibliotheken können diese vollumfänglich nutzen, ohne dass sie eine zusätzliche Partnerschaft beantragen müssen.