Die in wiso-net bereitgestellten Titel entstammen den Themengebieten, die für den steuerberatenden und wirtschaftsprüfenden Berufsstand eine besondere Relevanz haben. Sie punkten durch ihre Aktualität, da sie die laufenden Änderungen in der Gesetzgebung aufgreifen.

Neben Fachbüchern zu ausgewählten Themen und Periodika gibt es auch Kompaktwissen, in denen die Themen kurz und bündig erläutert werden. Damit ist DATEV-Fachliteratur optimal geeignet, wenn Sie sich zwecks Vorbereitung einer Vorlesung oder eines Seminars schnell in ein aktuelles Thema einarbeiten müssen.