Weiterbildungsbescheinigung
Sie ist die häufigste Form eines Nachweises. Mit ihm bestätigt DATEV die Teilnahme an einer Weiterbildungsmaßnahme. Sie erhalten sie zum Beispiel nach Besuch eines Programmseminars.
Wollen Sie als Bildungspartner Ihren eigenen Schulungsteilnehmern eine Weiterbildungsbescheinigung aushändigen, haben wir zu den DATEV-Lehrmitteln entsprechende Vorlagen in MyMarketing vorbereitet.
Wissensnachweis
Einen Wissensnachweis erhält, wer sich einer Prüfung unter nicht bestätigten Bedingungen unterzogen hat.
In der DATEV-Bildungspartnerschaft werden Wissensnachweise an Lernende vergeben, die die Kurse auf DATEV Students online erfolgreich absolviert haben. Die Lernziele erarbeitet der Lernende dabei im Selbststudium mit online-basierten Lernaktionen wie Videos, interaktiven Grafiken und Softwaresimulationen. Seine aktive Teilnahme wird computergestützt überprüft.
Zertifikat
Ein Zertifikat erhält, wer an einer Bildungsmaßnahme teilgenommen und sich anschließend einer Prüfung unter bestätigten Bedingungen gestellt hat. Bestätigt bedeutet, dass der Prüfungsteilnehmer die Prüfung erst starten kann, wenn er seine Identität bestätigt hat.
Die Prüfung findet auf der Plattform DATEV Zertifzierungen online statt.
Verfügbare Zertifikate: