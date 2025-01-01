Art.-Nr. 47008 | Bildungspartner-Angebot
DATEV MyMarketing für Bildungs-Partner
- Bildungspartner-Label zum Download
- Individualisierbare Weiterbildungsbescheinigungen
Inhalte
Beschreibung
DATEV MyMarketing für Bildungspartner ist ein Internet-Portal der DATEV, mit dessen Hilfe Sie Weiterbildungsbescheinigungen zum Beispiel mit dem Logo Ihrer Bildungseinrichtung gestalten können. Die Gestaltung erfolgt auf Basis zentral hinterlegter Vorlagen. Spezielle Grafikkenntnisse sind dabei nicht erforderlich.
Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, DATEV-Inhalte wie z. B. das Bildungspartner-Label auf Ihrer Website einzubinden. Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich.
Der Zugang zu MyMarketing ist kostenfrei, die Nutzung einzelner Dienstleistungen innerhalb von MyMarketing kann kostenpflichtig sein (z. B. Druck von Lehrunterlagen).
Weitere Informationen
- Lehrunterlagen (kostenpflichtig)
Die Lehrunterlagen werden nur für ausgewählte Teilnehmer-Ausgaben angeboten. Die Mindestbestellmenge beträgt 10 Stück. Der Druckauftrag ist ein kostenpflichtiges Angebot innerhalb von MyMarketing.
- Vertriebshilfen (kostenfrei)
- Bildungspartner-Label
- Weiterbildungsbescheinigungen (kostenfrei)
- Fallstudie Kanzleipraxis
- Glaser Leu FIBU/Jahr
- FIBU-Praxistage
- Einkommensteuer mit DATEV im Unterricht
- DATEV Lohn und Gehalt im Unterricht
- Personalwirtschaft mit DATEV im Unterricht
Preis
