DATEV MyMarketing für Bildungspartner ist ein Internet-Portal der DATEV, mit dessen Hilfe Sie Weiterbildungsbescheinigungen zum Beispiel mit dem Logo Ihrer Bildungseinrichtung gestalten können. Die Gestaltung erfolgt auf Basis zentral hinterlegter Vorlagen. Spezielle Grafikkenntnisse sind dabei nicht erforderlich.

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, DATEV-Inhalte wie z. B. das Bildungspartner-Label auf Ihrer Website einzubinden. Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich.

Der Zugang zu MyMarketing ist kostenfrei, die Nutzung einzelner Dienstleistungen innerhalb von MyMarketing kann kostenpflichtig sein (z. B. Druck von Lehrunterlagen).