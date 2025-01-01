Einstieg leicht gemacht
Gewinnen Sie einen ersten Überblick zum Engagement der DATEV rund um die Lernfelder – für und mit den Bildungspartnern.
DATEV bietet nach Lernfeldern aufgebaute Unterlagen und E-Learnings zur praxisnahen Begleitung Ihres Unterrichts an. Diese wurden gemeinsam mit Lehrern entwickelt. Durch die Kombination von Materialien für den Unterrichtseinsatz und E-Learnings zur Vertiefung in Selbstlernphasen überzeugt das Angebot auch didaktisch. Einen Überblick über alle Angebote finden Sie in der Produktematrix.
Zu den Lernfeldern 1 bis 11 wurden Unterstützungsangebote aus der Praxis für die Praxis erarbeitet. Diese stehen, angepasst an den aktuellen Rechtsstand, auf der Lernplattform DATEV Students online zur Verfügung.
Für die Lernfelder 2 bis 11 stehen Wegweiser mit einführenden Worten, Tipps aus der Praxis und den Lösungen für die einzelnen Lernsituationen zur Verfügung. Bestellen Sie bitte die jeweiligen Wegweiser und Lösungen vor Unterrichtsbeginn im kostenfrei DATEV Shop zur Bestellung bereit.
1. Ausbildungsjahr: Lernfelder 1-4
Lernfeld 1 – „Die eigene Rolle im Betrieb mitgestalten und am Wirtschaftsleben teilnehmen“
Für das Lernfeld 1 steht ein Kurs auf DATEV Students online zur Verfügung. Der Kurs „Lernfeld 1 – Datenschutz und IT-Sicherheit“ ist als ergänzender Inhalt zu Ihrem Unterricht angedacht und dient als Blick in die Praxis. Das E-Learning besteht aus Video- und Quiz-Inhalten und schließt mit einem Serious Game passend zum Thema ab.
Lernfeld 2 – „Buchführungsarbeiten durchführen“
Für das Lernfeld 2 entstand ein neues Lehrkonzept. Dieses Konzept können Sie über DATEV Students online aufrufen. Das Angebot enthält teilweise Lerneinheiten, die Sie mit dem DATEV-Lehrmittel „FIBU-Praxistage“ praxisnah bearbeiten können.
Lernfeld 3 – „Umsatzsteuerrechtliche Sachverhalte bearbeiten“
Für das Lernfeld 3 steht Ihnen ein neues Lehrkonzept zur Umsatzsteuer auf DATEV Students online zur Verfügung. Das Lehrkonzept können Sie als Blaupause für Ihren Unterricht verwenden.
Lernfeld 4 – „Einkommensteuererklärungen von Beschäftigten erstellen“
Für das Lernfeld 4 entstand ein neues Angebot basierend auf unserem bewährten DATEV-Lehrmittel „Einkommensteuer mit DATEV im Unterricht (Ermittlung der Einkunftsarten mit DATEV)“. Ergänzt wurde es durch Inhalte auf unserer Lernplattform DATEV Students online und Unterrichtsmaterialien aus dem Berufsschulumfeld.
2. Ausbildungsjahr: Lernfelder 5-8
Lernfeld 5 – „Arbeitsentgelte berechnen und buchen“
Für das Lernfeld 5 entstand ein neues Angebot basierend auf unserem DATEV-Lehrmittel „Lohn und Gehalt in der Praxis“. Ergänzt wurde es durch Inhalte auf unserer Lernplattform DATEV Students online und Unterrichtsmaterialien aus dem Berufsschulumfeld.
Lernfeld 6 – „Grenzüberschreitende Sachverhalte und Sonderfälle umsatzsteuerrechtlich bearbeiten und erfassen“
Für das Lernfeld 6 entstand ein neues Angebot auf unserer Lernplattform DATEV Students online. Die Lösungen zu den Lernsituationen inkl. Wegweiser stehen im DATEV-Shop zur Verfügung.
Lernfeld 7 – „Beschaffung und Verkauf von Anlagevermögen erfassen“
Für das Lernfeld 7 entstand ein neues Angebot basierend auf unserem DATEV-Lehrmittel „DATEV Anlagenbuchführung – vom Inventar zum Anlagenspiegel“. Ergänzt wurde es durch Inhalte auf unserer Lernplattform DATEV Students online und Unterrichtsmaterialien aus dem Berufsschulumfeld.
Lernfeld 8 – „Gewinneinkünfte und weitere Überschusseinkünfte“
Für das Lernfeld 8 entstand ein neues Angebot auf unserer Lernplattform DATEV Students online basierend auf unserem DATEV-Lehrmittel „Einkommensteuer mit DATEV im Unterricht (Vermietung und Verpachtung mit DATEV)“. Das Lernfeld vermittelt die Grundlagen der Einkommensteuer und behandelt die persönliche und sachliche Steuerpflicht, die sieben Einkunftsarten und wie der Gewinn oder Überschuss steuerlich ermittelt wird.
3. Ausbildungsjahr: Lernfelder 9-12
Lernfeld 9 – „Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer ermitteln“
Für das Lernfeld 9 entstand ein neues Angebot auf unserer Lernplattform DATEV Students online. Das Angebot soll Lernenden helfen, die Kompetenz, die zu zahlende Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer zu ermitteln und die entsprechenden Steuererklärungen zu erstellen.
Lernfeld 10 – „Jahresabschlüsse erstellen und auswerten“
Für das Lernfeld 10 entstand ein neues Angebot auf unserer Lernplattform DATEV Students online. Das Angebot soll Lernenden helfen, die Kompetenz, Jahresabschlüsse zu erstellen und auszuwerten, praxisnah aufzubauen.
Lernfeld 11 – „Verwaltungsakte prüfen, Rechtsbehelfe und Anträge vorbereiten“
Für das Lernfeld 11 entstand ein neues Angebot auf unserer Lernplattform DATEV Students online. Das Angebot soll Lernenden helfen, die Kompetenz, ihre Rolle innerhalb des Betriebs zu gestalten und ihre Aufgaben und Rechte im Wirtschaftsleben und in der Gesellschaft verantwortlich wahrzunehmen, praxisnah aufzubauen.
Ausblick und weitere Informationen
Wir entwickeln unsere Lehrmittel stetig weiter, in Abhängigkeit vom Bedarf entstehen neue Angebote für weitere Lernfelder.
