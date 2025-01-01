Gewinnen Sie einen ersten Überblick zum Engagement der DATEV rund um die Lernfelder – für und mit den Bildungspartnern.

DATEV bietet nach Lernfeldern aufgebaute Unterlagen und E-Learnings zur praxisnahen Begleitung Ihres Unterrichts an. Diese wurden gemeinsam mit Lehrern entwickelt. Durch die Kombination von Materialien für den Unterrichtseinsatz und E-Learnings zur Vertiefung in Selbstlernphasen überzeugt das Angebot auch didaktisch. Einen Überblick über alle Angebote finden Sie in der Produktematrix.

Zu den Lernfeldern 1 bis 11 wurden Unterstützungsangebote aus der Praxis für die Praxis erarbeitet. Diese stehen, angepasst an den aktuellen Rechtsstand, auf der Lernplattform DATEV Students online zur Verfügung.

Für die Lernfelder 2 bis 11 stehen Wegweiser mit einführenden Worten, Tipps aus der Praxis und den Lösungen für die einzelnen Lernsituationen zur Verfügung. Bestellen Sie bitte die jeweiligen Wegweiser und Lösungen vor Unterrichtsbeginn im kostenfrei DATEV Shop zur Bestellung bereit.