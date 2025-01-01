Art.-Nr. 42093 | Bildungspartner-Angebot
DATEV Anlagenbuchführung - vom Inventar zum Anlagenspiegel
- Schneller Einstieg in die Programmbedienung
- Ablauforientierte Bearbeitung der Anlagenbuchführung
- Erläuterung der wichtigsten Programmfunktionen
- Praxisnahe Musterfälle mit Lösungen
EinmaligPreis- und Lieferinformationen
20,00 €
Übersicht
In dieser Arbeitsunterlage erfahren Sie, wie sich mit DATEV Anlagenbuchführung der größtmöglichen Nutzen für individuellen Arbeitsabläufe erzielen lassen.
Lernen Sie Inventare anzulegen und zu bearbeiten, Abschreibungen zu buchen und Auswertungen auszugeben.
In der Arbeitsunterlage werden Sie durch zwei Musterfälle schrittweise an die Thematik herangeführt. Das Lehrmittel eignet sich ideal als Vorbereitung auf komplexere Musterfälle.
Kurzinfo
Stand 01/2025
Zielgruppe alle Schultypen
Schwierigkeitsgrad moderat
Format ZIP
Inhalte
Behandelte Themen
- Allgemeine Grundlagen
- Vorbereitende Tätigkeiten
- Anlagenbuchführung erstmalig manuell erfassen
- Inventare aus Buchungsstapeln der Finanzbuchführung anlegen
- Soforterfassung Anlagenbuchführung aktivieren
- Arbeiten mit einer bestehenden Anlagenbuchführung
- Buchungen übergeben
- Bewegungen mit der Soforterfassung anlegen
- Monat Mai abschließen
- Datenweitergabe
- Weitere Themen
- Lösungen
Hinweise
Erforderliche Software & EDV-Hinweise
- Bei der Bestellung des Lehrmittels sind die Musterdaten enthalten. Diese sind für die Nutzer lokal installierter Software gedacht. Nutzer von DATEV Software online finden die erforderlichen Musterdaten unter dem Template "Ohne Musterdaten"
Preise
