In der Verwaltung benötigen Sie zuverlässige Tools, auf die Sie zurückgreifen können. Tools, die Ihnen eine nachvollziehbare und komfortable Finanzüberwachung gewährleisten und die Planung wesentlich vereinfachen. So wie die Softwarelösungen von DATEV.
Von der Planung der Haushaltsmittel und der Übergabe bis hin zur Buchung im laufenden Jahr und der Anzeige der verfügbaren Mittel ermöglichen Ihnen die Lösungen im Bereich des Haushaltswesens integrierte und durchgängige Prozesse.
Zu den zentralen Aufgaben der finanziellen Planung und Verwaltung zählen die Erfassung von Planwerten, die Erstellung des Haushaltsbuches und die Planung von Investitionsmaßnahmen.
Die Belegerfassung, die Bereitstellung von Mitteln und die Überwachung der Mittel durch den Plan-Ist-Vergleich sind essenzielle Prozesse für eine effiziente finanzielle Steuerung und Kontrolle.
