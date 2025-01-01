Mit dem Programm DATEV Mittelbewirtschaftung verwalten und überwachen Sie die im Haushaltsplan festgesetzte Planwerte. Nach der Übergabe der Planwerte an DATEV Mittelbewirtschaftung wird jede Ihrer Buchungen direkt beim Erfassen mit den verfügbaren Mitteln abgeglichen. Änderungen im Rechnungswesen synchronisieren sich bei relevanten Sachverhalten automatisch mit der DATEV Mittelbewirtschaftung. Eine durchgängige Abwicklung der Buchführung im Rechnungswesen Programm inklusive des automatischen Zahlungsverkehrs komplettiert den Prozess.

Ein Vorteil des durchgängigen Systems für Sie: Alle Daten sind stets aktuell. So können Sie einen aktuellen Plan-Ist-Vergleich jederzeit in Echtzeit abrufen – ganz komfortabel ohne manuelle Kontenvergleiche. Besonderheiten und Budgetüberschreitungen erkennen Sie einfach und schnell.

Ihre Vorteile

  • Laufende Mittelüberwachung

    Durch die enge Integration ans Rechnungswesen wird jede Buchung mit den verfügbaren Mitteln gegengeprüft.

  • Transparenz über die Haushaltsmittel

    Mit übersichtlichen und filterbaren Auswertungen ist es möglich, immer einen Überblick über die aktuell verfügbaren Mittel zu bekommen.

  • Detailliertes Rechtekonzept

    Jeder Mitarbeiter erhält nur Sicht auf seine Zuständigkeitsbereiche. Ob auf Kostenstellen-, Konten- oder Betragsebene – sämtliche Einschränkungen lassen sich individuell einstellen.

  • Workflow-Unterstützung durch Aufgaben

    Mit Hilfe von Aufgaben und Terminen lassen sich Prozesse dokumentieren und nachverfolgen. Eine Kommunikation per Mail kann so erspart bleiben.

DATEV überzeugt

  • Mit Konsolidierung liefert uns DATEV ein weiteres Werkzeug, das wir zusammen mit anderen DATEV-Programmen für ein modernes und effektives Finanz-Management benötigen!

    Stefan Mannz
    Stadt Mechernich

Digitale Rechnungsprüfung

Rechnungen digital prüfen
Mit dem Zusatzmodul Rechnungsfreigabe mit Mittelprüfung können Rechnungen auf Basis der vorerfassten Belege im Programm DATEV Mittelbewirtschaftung digital geprüft und freigegeben werden. Dabei wird der digitale Beleg zunächst im Dokumenten-Management-System abgelegt. Direkt bei der Erfassung werden die verfügbaren Mittel geprüft. Anschließend erfolgt die sachliche und rechnerische Prüfung und schließlich die Freigabe ins Rechnungswesen.