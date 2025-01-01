Mit dem Programm DATEV Mittelbewirtschaftung verwalten und überwachen Sie die im Haushaltsplan festgesetzte Planwerte. Nach der Übergabe der Planwerte an DATEV Mittelbewirtschaftung wird jede Ihrer Buchungen direkt beim Erfassen mit den verfügbaren Mitteln abgeglichen. Änderungen im Rechnungswesen synchronisieren sich bei relevanten Sachverhalten automatisch mit der DATEV Mittelbewirtschaftung. Eine durchgängige Abwicklung der Buchführung im Rechnungswesen Programm inklusive des automatischen Zahlungsverkehrs komplettiert den Prozess.

Ein Vorteil des durchgängigen Systems für Sie: Alle Daten sind stets aktuell. So können Sie einen aktuellen Plan-Ist-Vergleich jederzeit in Echtzeit abrufen – ganz komfortabel ohne manuelle Kontenvergleiche. Besonderheiten und Budgetüberschreitungen erkennen Sie einfach und schnell.

