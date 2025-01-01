DATEV Zusatzmodul Budgetsteuerung

Das Programm „Zusatzmodul Budgetsteuerung“ ist ein ergänzendes Online-Steuerungssystem, welches sich speziell an öffentliche Einrichtungen/Unternehmen richtet und den Prozess der Mittelbewirtschaftung unterstützt.

Die relevanten Haushaltsdaten zur Budgetüberwachung werden in der Anwendung grafisch aufbereitet sowie transparent und übersichtlich dargestellt. Grundlage für den Anzeigeumfang bilden die in der DATEV Mittelbewirtschaftung eingerichteten Dienststellen- und Mitarbeiterberechtigungen. Auf Basis dieser Berechtigungen erhalten alle am Steuerungsprozess beteiligten Personen (z. B. Budget-, Dienststellen- oder Fachbereichsverantwortliche) eine Gegenüberstellung der relevanten Plan- und Ist-Daten in einer übersichtlichen und intuitiv bedienbaren Oberfläche.

Die Cloud-Anwendung kann von DATEV-Anwendern und auch Externen (ohne DATEV-Installation) ortsunabhängig über den Internetbrowser aufgerufen und eingesetzt werden.

Voraussetzung: Folgende Programme müssen zusätzlich installiert sein:

- DATEV Mittelbewirtschaftung