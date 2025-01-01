DATEV Zusatzmodul Budgetsteuerung
- Grafische und übersichtliche Darstellung der verfügbaren Haushaltsmittel
- Gegenüberstellung aller relevanten Plan- und Ist-Werte
- Ortsunabhängiger und intuitiven Zugriff über den Internetbrowser ohne DATEV-Installation
- Einfacher Drill-Down durch die Organisationshierarchie
Inhalte
Beschreibung
Das Programm „Zusatzmodul Budgetsteuerung“ ist ein ergänzendes Online-Steuerungssystem, welches sich speziell an öffentliche Einrichtungen/Unternehmen richtet und den Prozess der Mittelbewirtschaftung unterstützt.
Die relevanten Haushaltsdaten zur Budgetüberwachung werden in der Anwendung grafisch aufbereitet sowie transparent und übersichtlich dargestellt. Grundlage für den Anzeigeumfang bilden die in der DATEV Mittelbewirtschaftung eingerichteten Dienststellen- und Mitarbeiterberechtigungen. Auf Basis dieser Berechtigungen erhalten alle am Steuerungsprozess beteiligten Personen (z. B. Budget-, Dienststellen- oder Fachbereichsverantwortliche) eine Gegenüberstellung der relevanten Plan- und Ist-Daten in einer übersichtlichen und intuitiv bedienbaren Oberfläche.
Die Cloud-Anwendung kann von DATEV-Anwendern und auch Externen (ohne DATEV-Installation) ortsunabhängig über den Internetbrowser aufgerufen und eingesetzt werden.
Voraussetzung: Folgende Programme müssen zusätzlich installiert sein:
- DATEV Mittelbewirtschaftung
Leistungen
-
Dezentrale Budgetüberwachung gemäß hinterlegten Dienststellen- und Mitarbeiterberechtigungen aus dem Programm DATEV Mittelbewirtschaftung.
-
Visualisierung der verfügbaren Mittel pro Hierarchieelement
-
Die Stammdatenpflege und Erhaltung erfolgt in der DATEV Mittelbewirtschaftung
-
Grafische Gegenüberstellung aller Plan- und Ist-Werte nach Mandanten- und Zeitraumauswahl
-
Darstellung des Gesamtbudgets nach „Aufwand und Ertrag“ oder „Aus-/Einzahlungen“ möglich
-
Schnellzugriff auf Kontenlisten und Maßnahmen, welche dem Berechtigten und untergeordneten Hierarchieelementen zugeordnet sind.
-
Aufruf über Browser: Aufruf der Budgetsteuerung über das Internet mit den gängigen und durch DATEV unterstützten Browsern (Dok.-Nr. 1001981).