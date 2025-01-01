Allgemeine Informationen
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht der Lehrmittel der DATEV-Partnerschaft für Bildung zum Tätigkeitsbereich Steuern mit Fokus auf Einkommensteuer.
Alle Detailinformationen rund um die Lehrmittel erhalten Sie in den verlinkten Produktseiten im DATEV-Shop. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, die für Ihren Unterricht passenden Produkte zu bestellen. Beachten Sie hier auch die ergänzenden Angebote auf der E-Learning-Plattform DATEV Students online und die Möglichkeiten, Kenntnisse Ihrer Lernenden mit DATEV-Nachweisen festzuhalten.
Einkommensteuer mit DATEV im Unterricht
Die Fallgestaltung versetzt in die Lage, weitgehend selbständig und ohne Vorkenntnisse eine einfache Arbeitnehmerveranlagung der Mustermandantin Anke Maiwald-Muster durchzuführen. .
- Lehrkonzepte zur Einführung in die EDV-gestützte Einkommensteuer
- Praxisnahe Musterfälle
- Grundzüge der Einkommensbesteuerung
- Grundzüge des Themengebiets Vermietung und Verpachtung
Fallstudie Kanzleipraxis (für Hochschulen)
Mit der Fallstudie lassen sich praxisnahe Tätigkeiten in einer Steuerberatungskanzlei simulieren - von der Finanzbuchführung (SKR 04) über die Steuerberechnung bis zum Jahresabschluss und der Bilanzanalyse. Das modulare Lehrmittel eignet sich für den Einsatz im fortgeschrittenem Bachelor- sowie im Masterstudiengang.
- Praxisnahe Simulation von Kanzlei-Alltag
- Modularer Aufbau – flexible Schwerpunktsetzung
- Lehrmittel für das DATEV-Führerschein