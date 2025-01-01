Perfektion im Zusammenspiel
Die Perfektion ergibt sich im Zusammenspiel der drei Plattformen. Das Gute dabei: Sie müssen sich nur eine Webadresse merken. Geben Sie an Ihre Lernenden die Adresse https://go.datev.de/bildung-lernen weiter.
Lernen - Üben - Prüfen: Die Trias der Wissensvermittlung erschließt sich über die Plattformen DATEV Software online, DATEV Students online und DATEV Zertifizierungen online.
Auf der Prüfungsplattform starten Sie die DATEV Zertifikatsprüfungen.
Mehr erfahren
E-Learnings dienen der Vertiefung er in den Lehrmitteln geschulten Inhalte.
Mehr erfahren
Nutzen Sie DATEV Echtsoftware ohne eigene Installation.
Mehr erfahren
Perfektion im Zusammenspiel
Die Perfektion ergibt sich im Zusammenspiel der drei Plattformen. Das Gute dabei: Sie müssen sich nur eine Webadresse merken. Geben Sie an Ihre Lernenden die Adresse https://go.datev.de/bildung-lernen weiter.