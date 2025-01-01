Diese Angebote könnten Sie auch interessieren
Neben unseren Lehrmedien, Plattformen und Suchen haben wir für unsere Bildungspartner noch mehr in petto. Informieren Sie sich über das weitere Angebot!
Als unser DATEV-Bildungspartner profitieren Sie von praxisnahen Lehrmitteln, Schulungen und Fachwissen. Lernende können sich auf unseren Online-Plattformen in Theorie und Praxis weiterbilden und zertifizieren lassen. Und natürlich steht Ihnen eine große Auswahl kostenfreier Software-Lösungen zur Verfügung.
Mit unseren Lehrmitteln und E-Learnings zu den einschlägigen Fachrichtungen Rechnungswesen, Personalwirtschaft und Steuern bieten wir Ihnen ein allumfassendes Unterstützungsangebot für Ihren DATEV-Unterricht im Rahmen der DATEV-Partnerschaft für Bildung.
Lernen - Üben - Prüfen: Die Trias der Wissensvermittlung erschließt sich über die Plattformen DATEV Software online, DATEV Students online und DATEV Zertifizierungen online.
Schnell und unkompliziert Bildungspartner von DATEV finden – das funktioniert mit unserer Bildungspartner-Suche. Bei der Suche nach einer geeigneten Dozentin oder einem geeigneten Dozenten für einen DATEV-Kurs bei einem DATEV-Bildungspartner unterstützt die DATEV Dozenten-Suche für Bildungspartner. Lassen Sie sich finden.
