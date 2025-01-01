Freie Wahl
Sie können LEXinform comfort sowohl in Ihrer gewohnten DATEV-Umgebung als auch geräteunabhängig online nutzen.
Vorteile
- Aktuelle Fachinformationen
Aus den Bereichen nationales und internationales Steuerrecht, Wirtschafts- und Zivilrecht sowie zur Betriebswirtschaft
- Schneller Zugriff
Durch zielgenaue Suche
- Einfache Navigation
Durch übersichtliche Darstellung
Voraussetzungen
Für den Zugriff auf den geschützten Dokumentenbestand der Datenbank LEXinform ist DATEV SmartLogin oder DATEV mIDentity/SmartCard erforderlich.
Ausblick: DATEV LEXinform plus - inklusive LEXchat
Aktuell ist DATEV LEXinform plus für Bildungspartner noch nicht bestellbar. Wir arbeiten an seiner Freigabe.
DATEV LEXinform plus beinhaltet DATEV LEXchat. LEXchat ist eine künstliche Intelligenz (KI), die Sie bei der Recherche in LEXinform comfort und in der digitalen Bibliothek DATEV Verlagsmedien comfort unterstützt.
Eine Nutzung von LEXinform plus durch Lernende ist ausgeschlossen. LEXchat ist daher auch nicht auf den Plattformen der Bildungspartnerschaft enthalten (z. B. DATEV Software online).