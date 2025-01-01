Art.-Nr. 65690 | LEXinform

  • Aktuelle Fachinformationen aus den Bereichen nationales/internationales Steuerrecht, Wirtschafts- und Zivilrecht sowie zur Betriebswirtschaft
  • Schneller Zugriff durch zielgenaue Suche und einfache Navigation
LEXinform comfort ist ein umfassendes Wissensangebot zu den Themenbereichen nationales und internationales Steuerrecht, Personalmanagement, Wirtschaftsrecht, Zivilrecht und EU-Recht sowie zur Betriebswirtschaft.

Mit einer übergreifenden Suche und zielgenauen Treffern zu Fragestellungen rund um Ihren Beratungsalltag ist LEXinform das perfekte Instrument für Ihre Recherche.

  • Steuerrecht und internationales Steuerrecht

    • Gesetze, Gesetzesentwürfe, Richtlinien, Doppelbesteuerungsabkommen und OECD-Musterabkommen

    • Verwaltungsanweisungen

    • Rechtsprechung - BVerfG, BFH, BGH, BAG, BSG, BVerwG, FG und untere Instanzen

    • Anhängige Verfahren

    • EU-Recht mit Entscheidungen, anhängigen Verfahren, Kommentierungen, Literatur

    • Basiskommentar zum Steuerrecht (Lippross) zu Steuerarten von AO bis UStG

    • Themenlexikon zum nationalen und internationalen Steuerrecht

    • Arbeitshilfen wie Verträge, Tabellen, Checklisten, Mustereinsprüche und Standardschreiben

    • Handbuch Steuerstrafrecht

    • Gutachten und Stellungnahmen des IDW

    • Allgemeinverbindliche Tarifverträge

    • Kommentar Feiter zur StBVV

    • Steuerberatervergütungsverordnung

    • Steuerliche Außenprüfung: Lexikon mit über 200 Schlagworten wie Bankgeheimnis, Selbstanzeige, Strafbefehl, Verzögerungsgeld

    • Steuer- und zivilrechtliche Informationen rund um das Thema Familie: Schlagworte wie Versorgungsausgleich, Scheidungsantrag, Zugewinnausgleich; Gegenüberstellung von Zivilrecht und steuerlichen Folgen

  • Wirtschafts- und Zivilrecht

    • Gesetze, Rechtsprechung, Rechtsinformationen zu Berufs-, Gesellschafts-, Sozialrecht, bürgerlichem Recht etc.

  • Wirtschaftsinformationen

    • Brancheninformationen wie BWA-Vergleiche, Branchenberichte und Branchenratings zu mehr als 500 Branchen

    • Finanzinformationen für Konditionenvergleiche, Vermögensberatung

    • Fördermittel zur Beurteilung der Förderfähigkeit von Investitionen

    • Nationale/Internationale Standortinformationen zur Standortauswahl und -überprüfung

    • Regionale und überregionale Marktinformationen für Branchen-, Wettbewerbs- und Standortanalysen mit Daten zu Bundesländern, Landkreisen, PLZ-Gebieten

    • Regionalportal mit interaktiven Karten zur Darstellung von regionaler Kaufkraft, Immobilienpreisen, Durchschnittsmieten, demografischen Informationen u.a. sowie von Wettbewerbsunternehmen aus mehr als 2.000 Branchen

  • Personalmanagement: Fachwissen und Arbeitshilfen zu Themen wie Personalbeschaffung, Regelungen in Arbeitsverhältnissen, Aus und Weiterbildung, Schutz von Arbeitnehmenden etc.

  • Besonderheiten

    Übergreifende Suche über zusätzlich abonnierbare Fachinformationen, wie z. B. LEXinform Kommentarpaket Steuern Schäffer-Poeschel, liefert zielgenaue Treffer sortiert nach Relevanz

