Konkret bedeutet das, dass sich nicht nur die eingesetzten Systeme, sondern auch die Planung, Durchführung und Dokumentation von Prüfungen verändern.



Es ist wichtg, frühzeitig eine solide Basis zu schafffen und die richtigen Voraussetzungen zu schaffen.

Wir von DATEV unterstützen Sie dabei, diesen Wandel Schritt für Schritt und prasixnah anzugehen.