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Die Cloud-Transformation ist kein vorübergehender Trend. Sie ist die technologische Zukunft der Wirtschaftsprüfung

Konkret bedeutet das, dass sich nicht nur die eingesetzten Systeme, sondern auch die Planung, Durchführung und Dokumentation von Prüfungen verändern. 

Es ist wichtg, frühzeitig eine solide Basis zu schafffen und die richtigen Voraussetzungen zu schaffen.
Wir von DATEV unterstützen Sie dabei, diesen Wandel Schritt für Schritt und prasixnah anzugehen.  
 
 
Beginnen Sie jetzt mit den Vorbereitungen.

Einblicke und Hintergründe

Anstehende Produktfreigaben Umstellung auf Benutzerlizenz DATEV-Rechenzentrum in der Cloud Portfolio Strategie Microsoft & DATEV MyDATEV - der zentrale Arbeitsplatz für Cloud-Anwendungen
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