Das Rechenzentrum bietet weit mehr als pure Rechenleistung und schier unerschöpflich Speicherkapazität. Sein eigentlicher Zweck ist die Entlastung von zeitraubenden Routine-Aufgaben, um Freiräume für die Kerntätigkeiten des Berufsstandes zu schaffen.

Einige DATEV-Programme - zum Beispiel DATEV LODAS - bieten die Möglichkeit, die Datenverarbeitung direkt im RZ durchzuführen. Der PC in der Kanzlei wird dabei zum reinen Terminal für die Datenein- und -ausgabe. Auch Security-Dienste wie E-Mail-Verschlüsselung, DATEVnet oder verschiedene Online-Anwendungen, wie etwa die Mandanten-Fernbetreuung, basieren auf dem Rechenzentrum, ohne dass die Nutzerinnen und Nutzer dies unmittelbar bemerken. Über das Rechenzentrum werden Daten an Finanzämter, Sozialversicherungsträger und Banken übermittelt sowie millionenfach Lohndokumenten gedruckt und versandt.

Natürlich werden auch nach wie vor klassische Rechenzentrumsleistungen wie Datenarchivierung, Datensicherung und Hosting erbracht. Das DATEV-Rechenzentrum stellt Software und Updates schnell und einfach bereit. Bei Bedarf können Datenauswertungen und -analysen durchgeführt werden, um alarmierenden Abweichungen von den erwarteten Werten auf die Spur zu kommen, die Plausibilität von Ergebnissen zu prüfen und Trends in der Geschäftsentwicklung von Mandantenbetrieben frühzeitig zu erkennen.