Bereits heute werden für mehr als 1,2 Millionen Unternehmen über 4 Milliarden digitale Belege in der DATEV-Cloud gespeichert. Damit ist die DATEV-Cloud ein wichtiger Erfolgsfaktor für unsere Mitglieder, Kundinnen und Kunden.

Im Rahmen der Portfolioentwicklung wird DATEV in den nächsten Jahren das Cloud-Angebot konsequent ausbauen und stetig um neue Cloud-Anwendungen und -Services ergänzen. Dabei steht die zukunftsfähige Gestaltung der Prozesse in der Kanzlei im Fokus. Ziel ist es, unsere Kundinnen und Kunden heute und in Zukunft optimal zu unterstützen.

Also: Kommt mit in die Zukunft!