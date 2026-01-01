Signet: Wolke mit Schriftzug: Kommt mit in die Zukunft

Bereits heute werden für mehr als 1,2 Millionen Unternehmen über 4 Milliarden digitale Belege in der DATEV-Cloud gespeichert. Damit ist die DATEV-Cloud ein wichtiger Erfolgsfaktor für unsere Mitglieder, Kundinnen und Kunden.

Im Rahmen der Portfolioentwicklung wird DATEV in den nächsten Jahren das Cloud-Angebot konsequent ausbauen und stetig um neue Cloud-Anwendungen und -Services ergänzen. Dabei steht die zukunftsfähige Gestaltung der Prozesse in der Kanzlei im Fokus. Ziel ist es, unsere Kundinnen und Kunden heute und in Zukunft optimal zu unterstützen.

Also: Kommt mit in die Zukunft!

Die Strategie

Das DATEV-Produktportfolio wird in den kommenden Jahren Schritt für Schritt in die Cloud entwickelt. Im Fokus steht dabei die Gestaltung eines durchgängigen und stimmigen Dienstleistungsprozesses für unsere Anwender.

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Der Ausblick

Informieren Sie sich hier über weitere geplante DATEV-Produkte und Funktionserweiterungen.

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Darum gehen wir in die Cloud

Effizientere Prozesse

Automatisierung und zentrale Datenhaltung sorgen für mehr Transparenz und Zeitersparnis

Stets aktuelle Produkte

Kurze Produkteinführungszeiten durch stetige Updates und Erweiterungen

Flexibles Arbeiten

Immer auf Cloud-Lösungen zugreifen können – egal von wo und wann