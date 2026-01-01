Die Zukunft Ihres Unternehmens entscheidet sich in der Cloud. Nicht, weil Softwareanbieter ihre Lösungen dorthin verlagern, sondern weil sich Geschäftsprozesse, Zusammenarbeit und Wertschöpfung grundlegend verändern. Kunden, Partner und Mitarbeitende erwarten heute vernetzte, digitale und jederzeit verfügbare Prozesse. Das funktioniert dauerhaft nur in der Cloud. Deshalb entwickeln auch wir unser gesamtes Portfolio konsequent in Richtung Cloud weiter.
Für Sie bedeutet das: Sie schaffen die Grundlage für effizientere Abläufe, bessere Zusammenarbeit und schnellere Entscheidungen. Ihre Prozesse werden transparenter, Ihre Systeme flexibler und Ihr Unternehmen insgesamt zukunftssicher. Der Weg dorthin ist kein reines IT-Projekt. Es geht darum, Ihre gesamte Prozess- und Systemlandschaft neu zu denken, gezielt zu optimieren und klar zu strukturieren.
Dabei stehen wir an Ihrer Seite: Von der ersten Orientierung bis zur konkreten Umsetzung begleiten wir Sie Schritt für Schritt!
Komm mit in die Zukunft!
Schritt für Schritt in die Cloud: Wie läuft die Umstellung ab?
Das DATEV-Produktportfolio wird in den kommenden Jahren in die Cloud entwickelt. Der Umstieg erfolgt schrittweise, mit klarer Struktur und Planbarkeit.
Deshalb empfehlen wir Ihnen schon heute:
- Vorhandene Prozesse überprüfen: Prüfen Sie Ihre Rechnungswesen- und Lohnprozesse, bestehende Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten Systemen und Ihre papierbasierten Abläufe.
- Digitale Basis schaffen: Papierbelege und manuelle Freigaben bremsen Automatisierung und Integration. Mit einem digitalen Belegprozess legen Sie heute schon den Grundstein für den fristgerechten Umstieg und die gesetzlich verpflichtende E-Rechnung ab 2027.
- Klare Verantwortlichkeiten festlegen: Wer kümmert sich intern um Buchhaltung, Lohn und Personal, IT und Schnittstellen?
Beginnen Sie jetzt mit der Vorbereitung
Legen Sie Schritt für Schritt den Grundstein für Ihre DATEV-Cloud, prüfen Sie Ihre Prozesse und Systeme und definieren Sie interne Verantwortlichkeiten.
Gemeinsam mit Ihrer Kanzlei die beste Lösung finden!
Sie möchten sich auf die Cloud vorbereiten? Ihre Steuerberatungskanzlei kennt Ihre Anforderungen. Nehmen Sie Kontakt auf und besprechen Sie gemeinsam, wie Sie den Weg in die Cloud gestalten können.
Planbare Transformation
Mit der schrittweisen Entwicklung in die Cloud gestalten Sie Ihre Systemlandschaft effizient und zukunftssicher – von der digitalen Belegerfassung über Buchhaltung bis zur Lohn- und Gehaltsabrechnung.
Parallel dazu bauen Sie Ihr digitales Ökosystem auf: Offene Schnittstellen verbinden Ihr ERP- und HR-System nahtlos mit der DATEV-Cloud-Welt, schaffen stabile Datenflüsse, reduzieren manuelle Arbeitsschritte und erhöhen die Transparenz über Ihre Finanz- und Lohndaten. Erfahren Sie mehr zur Integration der DATEV-Software in Ihre Systemlandschaft.