DATEV steht für erstklassige Software und Programm-Lösungen. Vertrauen Sie auf über 50 Jahre Erfahrung als Softwarehaus und IT-Dienstleister.

DATEV unterstützt Sie bei der Zusammenarbeit mit Ihrer Steuerberatungskanzlei – prozessorientiert, effizient und digital. DATEV-Software beziehen Sie über Ihren Steuerberater – so senken Sie den Abstimmungsaufwand und die Programmlösungen passen perfekt zu seinen und Ihren Prozessen.

Egal, ob Buchführung, Lohnabrechnung oder kaufmännische Geschäftsprozesse, wir haben die passende Programm-Lösung für Ihr Unternehmen. Auch branchenspezifische Unterschiede haben wir dabei im Blick.

Wenn Sie bereits Fremd-Software einsetzen, können Sie unsere Programme über Schnittstellen anbinden und mit unserem IT-Outsourcing arbeiten Sie überall sicher und sorglos; dank einer Private Cloud im deutschen DATEV-Rechenzentrum.