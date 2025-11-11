Die Zahl der Insolvenzen in Deutschland ist auf dem höchsten Stand seit 20 Jahren.
Steigende Kosten, eine schwache Konjunktur und der Fachkräftemangel setzen viele Unternehmen unter Druck. Der DATEV Mittelstandsindex liefert exklusive Einblicke in die wirtschaftliche Lage kleiner und mittlerer Unternehmen – und zeigt, worauf es jetzt ankommt, um Schieflagen frühzeitig zu erkennen und gegenzusteuern.
DATEV Liquiditätsmonitor online
Der DATEV Liquiditätsmonitor online bietet einen schnellen Überblick über die finanzielle Lage eines Unternehmens direkt in DATEV Unternehmen online.
DATEV Factoring
Factoring ist eine Finanzierungsmethode, bei der Unternehmen ihre Forderungen an einen spezialisierten Finanzdienstleister, den sogenannten Factor, verkaufen. Dies ermöglicht es Unternehmen, schnell an liquide Mittel zu gelangen, anstatt auf die Zahlung der Rechnungen durch ihre Kunden zu warten.
DATEV Mittelstandsindex
So schlägt das Herz der deutschen Wirtschaft
Der DATEV Mittelstandsindex liefert Steuerberatern wertvolle Einblicke in die wirtschaftliche Lage ihrer Mandanten. Mit aktuellen Daten zu Umsätzen, Löhnen und Beschäftigung können sie frühzeitig Risiken erkennen, Mandanten gezielt für fundierte Entscheidungen zur finanziellen Stabilität beraten.