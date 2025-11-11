Die Zahl der Insolvenzen in Deutschland ist auf dem höchsten Stand seit 20 Jahren.

Steigende Kosten, eine schwache Konjunktur und der Fachkräftemangel setzen viele Unternehmen unter Druck. Der DATEV Mittelstandsindex liefert exklusive Einblicke in die wirtschaftliche Lage kleiner und mittlerer Unternehmen – und zeigt, worauf es jetzt ankommt, um Schieflagen frühzeitig zu erkennen und gegenzusteuern.