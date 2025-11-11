Die Zahl der Insolvenzen in Deutschland ist auf dem höchsten Stand seit 20 Jahren.

Steigende Kosten, eine schwache Konjunktur und der Fachkräftemangel setzen viele Unternehmen unter Druck. Der DATEV Mittelstandsindex liefert exklusive Einblicke in die wirtschaftliche Lage kleiner und mittlerer Unternehmen – und zeigt, worauf es jetzt ankommt, um Schieflagen frühzeitig zu erkennen und gegenzusteuern.

Mitarbeiter am Laptop

Artikel zum Thema

Hände zeigen auf eine ausgedruckte Statistik auf einem Tisch

Instrumente für KMU

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, ein angeschlagenes Unternehmen wieder in die Spur zu bringen. Neben gerichtlichen Verfahren gibt es auch außergerichtliche Maßnahmen, eine Krise zu überwinden. Zentraler Ansatz dabei ist jedoch eine regelmäßige Status-quo-Analyse im laufenden Betrieb.

business documents on office table with smart phone and digital tablet and graph business with social network diagram and two colleagues discussing data working in the office

Doppelt gefordert

Die aktuelle Lage der deutschen Wirtschaft zwingt viele Unternehmen zum Handeln. Sofern eine Insolvenz droht, sind auch die steuerlichen Berater der betroffenen Betriebe gefordert – nicht zuletzt auch um eine eigene Haftung zu vermeiden.

Unsere Software-Angebote auf einem Blick

DATEV Liquiditätsmonitor online

Der DATEV Liquiditätsmonitor online bietet einen schnellen Überblick über die finanzielle Lage eines Unternehmens direkt in DATEV Unternehmen online.

DATEV Factoring

Factoring ist eine Finanzierungsmethode, bei der Unternehmen ihre Forderungen an einen spezialisierten Finanzdienstleister, den sogenannten Factor, verkaufen. Dies ermöglicht es Unternehmen, schnell an liquide Mittel zu gelangen, anstatt auf die Zahlung der Rechnungen durch ihre Kunden zu warten.

DATEV Mittelstandsindex

So schlägt das Herz der deutschen Wirtschaft

Der DATEV Mittelstandsindex liefert Steuerberatern wertvolle Einblicke in die wirtschaftliche Lage ihrer Mandanten. Mit aktuellen Daten zu Umsätzen, Löhnen und Beschäftigung können sie frühzeitig Risiken erkennen, Mandanten gezielt für fundierte Entscheidungen zur finanziellen Stabilität beraten.

Ein Mann im dunkelblauen Nadelstreifenanzug mit weißem Hemd und Brille steht vor einer modernen Glasfassade. Links im Bild befindet sich eine Grafik mit dem Titel ‚DATEV Mittelstandsindex‘ sowie drei unterschiedlich langen horizontalen Balken in Blau- und Grüntönen.