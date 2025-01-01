Konsensuale Sanierungen gehören zu den effektivsten Strategien, um Unternehmen in Krisensituationen zu stabilisieren. Sie basieren auf einer engen Zusammenarbeit zwischen dem Unternehmen und seinen Gläubigern sowie anderen Stakeholdern. Ziel ist es, gemeinsam Lösungen zu entwickeln, die Auswirkungen einer Krise minimieren und langfristige Perspektiven schaffen. Der Schlüssel zu einer erfolgreichen konsensualen Sanierung ist eine frühzeitige und transparente Kommunikation. Diese sollte immer auf Grundlage eines Sanierungsplans erfolgen, der klare Vorstellungen über die notwendigen Sanierungsbeiträge Dritter enthält. Dabei entscheidend ist, die Gläubiger nicht bloß als Problemlöser einzubinden, sondern konkrete Lösungsansätze zu präsentieren. Zu den gängigen Maßnahmen zählen unter anderem:

Stundungen: Sie ermöglichen die temporäre Verschiebung von Zahlungsverpflichtungen und verschaffen dem Unternehmen Zeit, um Liquiditätsengpässe zu überbrücken.

Sale-and-Lease-Back: Hierbei werden Vermögenswerte – etwa Betriebsimmobilien – verkauft und anschließend zurückgemietet, um kurzfristig Kapital freizusetzen, ohne die Nutzungsmöglichkeiten einzuschränken.

Factoring: Durch den Verkauf von Forderungen wird unmittelbar Liquidität geschaffen und die finanzielle Lage des Unternehmens stabilisiert.

Weitere Maßnahmen umfassen Gehaltsverzichte von Geschäftsführung und Mitarbeitern, Kurzarbeit oder Verhandlungen über verlängerte Zahlungsziele mit Lieferanten. Diese Schritte können dazu beitragen, die Krise zu bewältigen und das Unternehmen nachhaltig zu stabilisieren. Voraussetzung ist jedoch immer die Zustimmung der beteiligten Gläubiger.