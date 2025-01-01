Insolvenzen und DATEV Mittelstandsindex

Die Zahl der Insolvenzen ist auf einem 20-Jahreshoch. Steigende Kosten, eine schwache Konjunktur und Fachkräftemangel setzen Unternehmen unter Druck.

Enabling Kanzlei

Durch die Digitalisierung können Kanzleien ihre Effizienz steigern und ihren Mandanten einen höheren Mehrwert bieten – beispielsweise aktuelle Auswertungen zur erfolgreichen Unternehmenssteuerung. Darüber hinaus wird durch den Einsatz digitaler Tools und Lösungen die Zusammenarbeit zwischen Kanzleien und ihren Mandanten verbessert, denn Informationen können schneller und präziser ausgetauscht werden.

Mutig sein

Digitaler Wandel ist mehr als neue Software, er verändert die Leitung der Kanzlei. Wie Sie zeitgemäß führen und Ihr Team mitnehmen.

Zukunft mit System

Zukunft braucht Stabilität – und Offenheit. Das digitale Ökosystem von DATEV vereint leistungsstarke Software mit innovativen Partnerlösungen und schafft so smarte Prozesse für moderne Kanzleien.

Künstliche Intelligenz

Die Chancen künstlicher Intelligenz wachsen von Tag zu Tag. Was Steuerberater tun müssen, um davon zu profitieren.

Fachkräfte gewinnen und halten

Die angespannte Situation am Arbeitsmarkt wird sich auf absehbare Zeit nicht ändern. Deswegen ist es umso wichtiger, Personal zu binden und die eigene Kanzlei attraktiv aufzustellen.

DATEV Geschäftsbericht 2025

Wie DATEV mit Investitionen in Technologie und Talente dafür sorgt, dass der Berufsstand zukunftsfähig bleibt.

Digitale Prozesse und Strukturen

Digitalisierung – ein großes Wort, oft verbunden mit Unsicherheit. Doch der Wandel ist längst Realität. In diesem Dossier zeigen wir, wie Kanzleien den Sprung in die digitale Zukunft schaffen – Schritt für Schritt, individuell und erfolgreich.